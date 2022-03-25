Под Броварами ВСУ остановили наступление, в Азовское море прибыл ракетный катер оккупантов – Генштаб

На 30-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению, оккупантам не удалось добиться главных целей – блокады Киева и выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Частично враг добился успеха по созданию сухопутного коридора между временно оккупированными АР Крым и частью Донецкой области.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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По данным Генштаба ВСУ, Москва проводит мероприятия по восполнению потерь своих войск путем формирования и отправки в Беларусь сводных подразделений из Кяхты, Улан-Удэ, Екатеринославска, Петропавловска-Камчатска.
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Продвижение в направлении Броваров успеха не дало, оккупанты сразу были остановлены, перешли к обороне и пытаются закрепиться на занятых позициях.
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Обстановка
- В сводке о потерях оккупационных войск за минувшие сутки, 24 марта, сказано, что российские войска, вторгшиеся на территорию Украины месяц назад, потеряли еще несколько сотен своих солдат.
- Стало известно, что в частично занятом российскими оккупантами городе Изюме Харьковской области зафиксированы факты предательства Украины. Среди коллаборантов оказались бывшие сотрудники милиции города, а также экс-мэр Александр Божков ("Партия регионов").
- Мариупольский городской совет сообщил, что в результате бомбардировки драматического театра Мариуполя погибли около 300 человек.