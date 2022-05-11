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ВСУ за сутки "размазали" по Украине 350 оккупантов – Генштаб

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11 мая, 10:53
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Рф потеряла уже 26 000 единиц личного состава
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий
Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия несет огромные потери. Кроме личного состава, ВСУ мастерски уничтожают вражескую технику. Генштаб Украины опубликовал сводку о потерях армии РФ за сутки.

Потери российской армии

  • танки – 1187 (+17);
  • артиллерийские системы – 528 (+9);
  • РСЗО – 185;
  • средства ПВО – 87;
  • самолеты – 199;
  • вертолеты – 160 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);
  • крылатые ракеты – 94;
  • корабли/катера – 12;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 1997 (+17);
  • боевые бронированные машины – 2856 (+48);
  • специальная техника – 41.

Зверства российских оккупантов

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Данные на 9:00 11 мая
1
Личный состав 26350
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 160
Вертолеты
4
Танки 1187
Танки
5
ББМ 2856
ББМ
6
Артиллерия 528
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 185
РСЗО
9
БПЛА 380
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1997
Транспорт
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Непокоренные
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