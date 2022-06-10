Вячорка рассказал, при каком сценарии Путин начнет бомбить Беларусь

Беларусь давно находится под влиянием России, и пока самопровозглашенный президент Александр Лукашенко выполняет все требования Кремля, вторжения не будет. Об этом рассказал белорусский общественный деятель и советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в эфире проекта "Україна разом" на YouTube-канале "Украина 24".
"Де-факто оккупация Беларуси уже произошла. Беларусь была первой, были введены войска против воли белорусского народа, против белоруски Конституции, которая четко говорит о нейтралитете. Лукашенко стал коллаборантской властью. То, что там не руководит россиянин, какой-то там губернатор, то чем отличается Лукашенко от этого губернатора? Путин это понимает, поэтому он ставит на Лукашенко, как на наиболее лояльного человека, который может контролировать ситуацию в Беларуси", – рассказал Вячорка.
Говоря о возможном вторжении российских войск в Беларусь, он отметил, что это будет возможно в том случает, если Путин поймет, что все идет не по его плану.
"Возможно ли вторжение? Путин это сделает, если помет, что Лукашенко недостаточно и что нужно войти и расстрелять города, чтобы протянуть политику русификации, он это будет делать. Мы видим это на примере Украины, что он не перед чем не останавливается. А пока что он может это делать руками Лукашенко", – рассказал советник Тихановской.
Будет ли повторное вторжение с Беларуси
Украина знает, что Беларусь может выставить 20-25 тысяч своих войск, и наблюдает за белорусской армией, в частности, на Волынском направлении, где она расположена.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока нет реальных рисков атаки со стороны северного соседа. Однако Украина готовится ко всем возможным сценариям.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"