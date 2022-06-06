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Зеленский оценил вероятность повторного вторжения из Беларуси

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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6 июня, 16:59
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Украинская власть готовится ко всем рискам вторжения
Зеленский рассказал, сможет ли Беларусь ввести свои войска в Украину.
Зеленский рассказал, сможет ли Беларусь ввести свои войска в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский отреагировал на маневры вооруженных сил Беларуси у границы с Украиной. Он отметил, что пока нет реальных рисков атаки со стороны северного соседа. Однако Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Об этом Зеленский заявил журналистам, пишет РБК-Украина.

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По его словам, риски повторного вторжения в Украину со стороны Беларуси минимальны.

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – сказал президент.

Как военный эксперт оценивает возможность вторжения из Беларуси

По словам Олега Жданова, Украина знает, что Беларусь может выставить 20-25 тысяч своих войск, и наблюдает за белорусской армией, в частности, на Волынском направлении, где она расположена.

"Не исключаем такой возможности. Поэтому ведем наблюдение за участком границы и держим там необходимое количество войск для защиты нашей территории", – отметил он.

По его словам, украинское командование вполне понимает, откуда потенциально может идти армия Беларуси. В то же время для последней могут возникнуть некоторые проблемы:

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"Особенности местности таковы, что там не развернешься и не пойдешь широким фронтом. Там болота и леса, и это сильно сужает возможности наступающей стороны. Кстати, это может быть еще одним сдерживающим фактором для белорусской армии – они будут ограничены в маневре. И мы можем повторить то, что делали с российской армией в первую неделю войны в Черниговской и Сумской области. Тогда мы крошили их в походных колоннах, когда они входили на территорию Украины. Особенности местности могут создать такие же условия и сыграть такую же злую шутку с белорусской армией".

Также Олег Жданов заявил, что на кону – пребывание самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко у власти. По его мнению, если президент России Владимир Путин найдет способ запугать Лукашенко тем, что буквально завтра "отстранит его от власти, если тот не пойдет войной в Украину", то при таких условиях Лукашенко может отдать приказ о наступлении.

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