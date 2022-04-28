За сутки ВСУ поразили 8 воздушных целей российских оккупантов

Украинские военные за минувшие сутки, 27 апреля, поразили 8 воздушных целей российских оккупантов. В частности, удалось уничтожить самолет истребитель-бомбардировщик.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Подробности
Украинским защитникам удалось уничтожить:
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- 1 самолет (предположительно Су-34);
- 1 крылатую ракету (на фото);
- 6 БПЛА ОТР.
"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнение специальных задач в небе Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам", — говорится в сообщении.
На Востоке ВСУ уничтожили 75 оккупантов
В течение суток, 27 апреля, украинские военные уничтожили 75 российских оккупантов на Востоке. Бои продолжаются.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты совершили 3 атаки.
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 75;
- БМП – 1;
- АТ – 2;
- БПЛА – 2.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."