За сутки ВСУ уничтожили самолет и четыре вертолета оккупантов

Также сбили три крылатых ракеты и три беспилотника

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в сутки сбили самолет и четыре вертолета российских оккупантов. Ежедневно оккупанты терпят потери.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Реклама

Подробности

"10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов", — информируют в ВСУ.

В частности, было сбито:

один самолет (Су-34);

четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);

три беспилотных летательных аппаратов (ОТР);

три крылатые ракеты (Х-59).

Бои и потери оккупантов на юге Украины

Украинские военные продолжают удерживать освобожденные от российских оккупантов территории и населенные пункты на южном рубеже обороны под вражескими артобстрелами. ВСУ наносят захватчикам ощутимых потерь.

В Одесской области текущая оперативная обстановка выглядит так: на Николаевском и Херсонском направлении войска РФ продолжают обороняться и пытаются восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.

Реклама

"С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Среди трофеев украинских защитников – многоцелевой транспортер, а также точно уничтожены танк Т-72 и 3 беспилотника типа "Орлан-10" противника. За сутки на южном фронте вражеские потери составили 84 рашистов и 13 единиц техники.

"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит разоблачение надводной обстановки и разведку", — рассказали в ОК "Юг".

Читайте также