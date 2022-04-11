За сутки ВСУ уничтожили самолет и четыре вертолета оккупантов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины в сутки сбили самолет и четыре вертолета российских оккупантов. Ежедневно оккупанты терпят потери.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
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"10 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов", — информируют в ВСУ.
В частности, было сбито:
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- один самолет (Су-34);
- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
- три беспилотных летательных аппаратов (ОТР);
- три крылатые ракеты (Х-59).
Бои и потери оккупантов на юге Украины
Украинские военные продолжают удерживать освобожденные от российских оккупантов территории и населенные пункты на южном рубеже обороны под вражескими артобстрелами. ВСУ наносят захватчикам ощутимых потерь.
В Одесской области текущая оперативная обстановка выглядит так: на Николаевском и Херсонском направлении войска РФ продолжают обороняться и пытаются восстановить силы и ресурс, чтобы перейти к наступлению.
"С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения критической инфраструктуры, враг совершил 3 ракетных удара по населенным пунктам Николаевской области. К счастью, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Среди трофеев украинских защитников – многоцелевой транспортер, а также точно уничтожены танк Т-72 и 3 беспилотника типа "Орлан-10" противника. За сутки на южном фронте вражеские потери составили 84 рашистов и 13 единиц техники.
"Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на позициях блокировки портов и проводит разоблачение надводной обстановки и разведку", — рассказали в ОК "Юг".