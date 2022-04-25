"Захлебнется сам": СБУ развенчала миф о "покушении" на Соловьева

Служба безопасности Украины ознакомилась с "креативом" Российской Федерации, где "героически задержали неонацистов", которые якобы планировали убийство пропагандиста Владимира Соловьева "по заказу СБУ".
Об этом СБУ сообщила в Telegram.
Что сказали в СБУ
В Службе сообщили, что системно работают над усилением безопасности Украины и не намерены серьезно комментировать фантазии российских спецслужб, которые "придумывают очередные достижения для российской аудитории".
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"Владимир Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса, – который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины", – говорится в сообщении.
В то же время в СБУ заявили, что у них нет никаких планов по убийству Соловьева:
"Учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности".
Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что его будущее убийство якобы заказал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом Соловьев сказал в эфире одного из российских телеканалов.
Так пропагандист отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что ФСБ предотвратила покушение "на одного из известных отечественных тележурналистов".
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"