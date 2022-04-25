"Захлебнется сам": СБУ развенчала миф о "покушении" на Соловьева

В Службе сообщили, что не хотят серьезно говорить о фантазиях спецслужб России

В СБУ сказали, что Владимир Соловьев является обычным пропагандистом. / Фото: ТАСС, Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины ознакомилась с "креативом" Российской Федерации, где "героически задержали неонацистов", которые якобы планировали убийство пропагандиста Владимира Соловьева "по заказу СБУ".

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

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Что сказали в СБУ

В Службе сообщили, что системно работают над усилением безопасности Украины и не намерены серьезно комментировать фантазии российских спецслужб, которые "придумывают очередные достижения для российской аудитории".

"Владимир Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом – российским аналогом Геббельса, – который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины", – говорится в сообщении.

В то же время в СБУ заявили, что у них нет никаких планов по убийству Соловьева:

"Учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, оно может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности".

Напомним, российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что его будущее убийство якобы заказал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом Соловьев сказал в эфире одного из российских телеканалов.

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Так пропагандист отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, что ФСБ предотвратила покушение "на одного из известных отечественных тележурналистов".

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