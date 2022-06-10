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В ГУР рассказали, от чего зависит успех Украины в войне против РФ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 июня, 13:40
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На передовой теперь будет решаться будущее
Вадим Скибицкий (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Вадим Скибицкий (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель главы военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Украина сейчас почти исключительно полагается на оружие с Запада, чтобы сдерживать военную агрессию России. По его словам, теперь будущее будет решаться на передовой, "а мы проигрываем в артиллерии".

Об этом Скибицкий рассказал в интервью The Guardian.

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"Все теперь зависит от того, что даст нам Запад", – сказал он.

Замглавы военной разведки добавил, что сейчас это артиллерийская война. На одну украинскую артиллерийскую единицу приходится 10-15 российских орудий.

Он отметил необходимость поставки Украине Западом реактивных систем большой дальности для успешного противостояния российской артиллерии.

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Также представитель военной разведки Украины заявил о наступлении дефицита высокоточных крылатых ракет, используемых страной-оккупантом для обстрелов Украины.

"Мы заметили, что Россия производит гораздо меньше ракетных обстрелов и использует ракеты Х-22. Это старые советские ракеты производства 1970-х годов. Это свидетельствует о том, что в России заканчиваются высокоточные ракеты", – рассказал Скибицкий.

Однако российские экономические ресурсы позволят стране-оккупанту продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

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"Кремлевское руководство, возможно, будет пытаться заморозить войну на определенный период времени, чтобы убедить Запад отменить санкции, но затем продолжить агрессию. Их цель – вся Украина и не только", – заявил представитель ГУР МО Украины.

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