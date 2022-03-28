Запланированная эвакуация из Энергодара не состоится — мэр

Выезд колонны планировался на утро понедельника

Эвакуация из Энергодара отменена/Фото: коллаж: "Сегодня"

Запланированную на утро 28 марта эвакуацию из Энергодара отменили. Запорожская ОВА не дала добро на формирование колонны.

Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Реклама

Подробности

"Мы в очередной раз вынуждены отменить формирование колонны на эвакуацию в Запорожье, выезд которой планировался на утро понедельника", — сообщил Орлов.

Он отметил, что по состоянию на 23:30 27 марта Запорожская ОВА не дала разрешение на формирование эвакуационной колонны. Городской голова обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирине Верещук и главе Запорожской ОВА Александру Старуху с просьбой на государственном уровне организовать "зеленый коридор" для выезда жителей временно оккупированного Энергодара.

График эвакуационных поездов на 28 марта

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию украинцев в безопасные населенные пункты. Компания обнародовала график эвакуационных поездов на 28 марта:

Харьков:

Реклама

11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород. Днепр: 20:00 — №234/233 Днепр — Чоп. Краматорск: 13:00 — №282/281 Краматорск — Львов;

16:00 — №284/283 Краматорск — Львов. Одесса: Реклама 22:32 — №238/237 Одесса — Ужгород. Другой: 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;

16:10 — 7931 Покровск — Днепр;

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

Читайте также