Заседание ставки верховного главнокомандующего, презентация нового "Байрактара" для Украины и другие события 6 июля

В среду, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский созывает ставку верховного главнокомандующего. Кроме того, сегодня в Литве презентуют "Байрактар" для Украины.
Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля созывает ставку верховного главнокомандующего.
Повестка дня заседания ставки не разглашается. Но одним из пунктов, по словам Зеленского, будет вопрос передвижения военнообязанных.
Отметим, что ставка верховного главнокомандующего — орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.
В ставку входят:
- Владимир Зеленский, президент Украины;
- Алексей Данилов, секретарь СНБО;
- Иван Баканов, глава СБУ;
- Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны;
- Григорий Галан, командующий Силами специальных операций ВСУ;
- Юрий Галушкин, командующий Силами территориальной обороны ВСУ;
- Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы;
- Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;
- Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ;
- Игорь Клименко, глава Нацполиции;
- Сергей Крук, глава ГСЧС;
- Дмитрий Кулеба, глава МИД;
- Юрий Лебедь, и.о. командующего Нацгвардией;
- Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки;
- Максим Миргородский, командующий Десантно-штурмовыми войсками;
- Денис Монастырский, глава МВД;
- Алексей Резников, министр обороны;
- Сергей Рудь, начальник УГО;
- Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады;
- Денис Шмыгаль, премьер-министр;
- Юрий Щиголь, глава Госспецсвязи.
В Литве состоится презентация "Байрактара" для Украины
В Литву прибыл "Байрактар" "Ванагас" со всеми купленными боеприпасами. В скором времени он отправится в Украину.
"Байрактар "Ванагас" со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля у нас будет его краткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!", – написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Украинские беженцы могут бесплатно вернуться домой из Италии
Посольство Украины в Италии сообщило о возможности бесплатно вернуться домой вынужденно перемещенным людям из Украины. Первый рейс запланирован на 6 июля из города Турин.
"Сообщаем, что Посольство Украины в Италии в сотрудничестве с Почетным консульством Украины в Турине и благотворительным фондом "Lo Specchio dei Tempi" реализует совместный проект по внедрению бесплатных рейсов в Украину для наших граждан", — говорится в сообщении посольства Украины в Италии.
Рейс Турин – Львов отправится 6 июля в 12:00 от Piazza Castello, Lato teatro Regio. Бронировать места можно по номеру +39 011 432 67 00.
Другой автобус из Рима во Львов отправится 13 июля в 12:00 с автобусной станции вокзала Tiburtina. Забронировать место можно позвонив по телефону +39 342 84 88 966.
"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд
"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 6 июля. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.
Расписание эвакуационных поездов на 6 июля:
- 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов
Время отправления может меняться.