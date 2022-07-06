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Заседание ставки верховного главнокомандующего, презентация нового "Байрактара" для Украины и другие события 6 июля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 июля, 06:00
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Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего, а в Литве состоится презентация "Байрактора", который отправят Украине
Важные события 6 июля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 6 июля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский созывает ставку верховного главнокомандующего. Кроме того, сегодня в Литве презентуют "Байрактар" для Украины.

Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля созывает ставку верховного главнокомандующего.

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Повестка дня заседания ставки не разглашается. Но одним из пунктов, по словам Зеленского, будет вопрос передвижения военнообязанных.

Отметим, что ставка верховного главнокомандующего — орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.

В ставку входят:

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  • Владимир Зеленский, президент Украины;
  • Алексей Данилов, секретарь СНБО;
  • Иван Баканов, глава СБУ;
  • Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны;
  • Григорий Галан, командующий Силами специальных операций ВСУ;
  • Юрий Галушкин, командующий Силами территориальной обороны ВСУ;
  • Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы;
  • Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;
  • Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ;
  • Игорь Клименко, глава Нацполиции;
  • Сергей Крук, глава ГСЧС;
  • Дмитрий Кулеба, глава МИД;
  • Юрий Лебедь, и.о. командующего Нацгвардией;
  • Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки;
  • Максим Миргородский, командующий Десантно-штурмовыми войсками;
  • Денис Монастырский, глава МВД;
  • Алексей Резников, министр обороны;
  • Сергей Рудь, начальник УГО;
  • Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады;
  • Денис Шмыгаль, премьер-министр;
  • Юрий Щиголь, глава Госспецсвязи.

В Литве состоится презентация "Байрактара" для Украины

В Литву прибыл "Байрактар" "Ванагас" со всеми купленными боеприпасами. В скором времени он отправится в Украину.

"Байрактар "Ванагас" со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля у нас будет его краткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!", – написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Украинские беженцы могут бесплатно вернуться домой из Италии

Посольство Украины в Италии сообщило о возможности бесплатно вернуться домой вынужденно перемещенным людям из Украины. Первый рейс запланирован на 6 июля из города Турин.

"Сообщаем, что Посольство Украины в Италии в сотрудничестве с Почетным консульством Украины в Турине и благотворительным фондом "Lo Specchio dei Tempi" реализует совместный проект по внедрению бесплатных рейсов в Украину для наших граждан", — говорится в сообщении посольства Украины в Италии.

Рейс Турин – Львов отправится 6 июля в 12:00 от Piazza Castello, Lato teatro Regio. Бронировать места можно по номеру +39 011 432 67 00.

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Другой автобус из Рима во Львов отправится 13 июля в 12:00 с автобусной станции вокзала Tiburtina. Забронировать место можно позвонив по телефону +39 342 84 88 966.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 6 июля. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 6 июля:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

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    Спас десятки жизней ценой своей... Олег Адамовский – подполковник, командир подразделения 92 отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко. В мирной жизни помогал бездомным животным, содержал приют. Погиб во время обороны Харькова, до последнего прикрывая отход попавших во вражескую засаду побратимов. Спас десятки жизней, но свою потерял. Ему было 30 лет. Герой Украины. Посмертно.

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