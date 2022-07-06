Заседание ставки верховного главнокомандующего, презентация нового "Байрактара" для Украины и другие события 6 июля

Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего, а в Литве состоится презентация "Байрактора", который отправят Украине

Важные события 6 июля/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский созывает ставку верховного главнокомандующего. Кроме того, сегодня в Литве презентуют "Байрактар" для Украины.

Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля созывает ставку верховного главнокомандующего.

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Повестка дня заседания ставки не разглашается. Но одним из пунктов, по словам Зеленского, будет вопрос передвижения военнообязанных.

Отметим, что ставка верховного главнокомандующего — орган высшего военного руководства, осуществляющий стратегическое управление военными формированиями в период войны.

В ставку входят:

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Владимир Зеленский, президент Украины;

Алексей Данилов, секретарь СНБО;

Иван Баканов, глава СБУ;

Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны;

Григорий Галан, командующий Силами специальных операций ВСУ;

Юрий Галушкин, командующий Силами территориальной обороны ВСУ;

Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы;

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента;

Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ;

Игорь Клименко, глава Нацполиции;

Сергей Крук, глава ГСЧС;

Дмитрий Кулеба, глава МИД;

Юрий Лебедь, и.о. командующего Нацгвардией;

Александр Литвиненко, глава Службы внешней разведки;

Максим Миргородский, командующий Десантно-штурмовыми войсками;

Денис Монастырский, глава МВД;

Алексей Резников, министр обороны;

Сергей Рудь, начальник УГО;

Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады;

Денис Шмыгаль, премьер-министр;

Юрий Щиголь, глава Госспецсвязи.

В Литве состоится презентация "Байрактара" для Украины

В Литву прибыл "Байрактар" "Ванагас" со всеми купленными боеприпасами. В скором времени он отправится в Украину.

"Байрактар "Ванагас" со всеми купленными боеприпасами уже в Литве! 6 июля у нас будет его краткая презентация на авиабазе Шяуляй, после чего его дальнейший путь – в Украину!", – написал в Twitter министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Украинские беженцы могут бесплатно вернуться домой из Италии

Посольство Украины в Италии сообщило о возможности бесплатно вернуться домой вынужденно перемещенным людям из Украины. Первый рейс запланирован на 6 июля из города Турин.

"Сообщаем, что Посольство Украины в Италии в сотрудничестве с Почетным консульством Украины в Турине и благотворительным фондом "Lo Specchio dei Tempi" реализует совместный проект по внедрению бесплатных рейсов в Украину для наших граждан", — говорится в сообщении посольства Украины в Италии.

Рейс Турин – Львов отправится 6 июля в 12:00 от Piazza Castello, Lato teatro Regio. Бронировать места можно по номеру +39 011 432 67 00.

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Другой автобус из Рима во Львов отправится 13 июля в 12:00 с автобусной станции вокзала Tiburtina. Забронировать место можно позвонив по телефону +39 342 84 88 966.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 6 июля. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 6 июля:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.