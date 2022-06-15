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Заседания Контактной группы "Рамштайн-3" и изменения для беженцев в Чехии — эти и другие события 15 июня

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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15 июня, 06:00
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В Брюсселе состоится заседание Контактной группы "Рамштайн-3", а в Праге украинских беженцев ждут изменения
Важные события 15 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 15 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В среду, 15 июня, состоится встреча поддерживающих Украину стран в формате контактной группы "Рамштайн-3". Кроме этого, сегодня в Праге закрывается крупнейший центр для украинских беженцев.

В Брюсселе состоится заседание Контактной группы "Рамштайн-3"

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится 15 июня в Брюсселе, соберет представителей оборонных ведомств около 50 стран. В частности, поднимут вопрос об увеличении поставок оружия для Украины, чтобы противостоять полномасштабной войне, которую развязала Россия.

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"Украина должна получить большее тяжелое вооружение. Союзники по НАТО и партнеры предоставили такое оружие и наращивают эти усилия. 15 июня состоится встреча в штаб-квартире НАТО в рамках Контактной группы по поддержке Украины – это формат, который был основан на базе Рамштайн несколько месяцев назад. Эта группа встречается регулярно для координации усилий союзников по НАТО и партнеров по предоставлению различных видов вооружения и военного оборудования, включая тяжелые вооружения для Украины. Они полностью от этого зависят, чтобы быть способными противостоять жестокому российскому вторжению", — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он добавил, что союзники поддерживают Украину уже много лет. С 2014 года они проводили тренировки и предоставляли оснащение для десятков тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся на линии фронта.

"Но мы должны быть готовы к долгому продолжению. Мы не можем предполагать, как эта война завершится, но должны быть готовы оказывать помощь длительное время, и это будет обсуждаться в Брюсселе", — отметил генсек.

В Праге закрывается самый большой центр для украинских беженцев

В Праге закрывается центр регистрации украинских беженцев в районе Высочаны.

По словам городского головы Праги Зденека Гржиба, количество беженцев из Украины в четыре раза превышает количество украинских граждан в других регионах. Город исчерпал свои возможности для принятия украинцев по жилищному фонду и инфраструктуре. Поэтому было решено перенаправлять беженцев в другие регионы, где есть свободные места. Центр обещают открыть после того как количество беженцев между всеми регионами сравняется.

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Центр приема вынужденно перемещенных украинцев в Высочанах, район Праги, обслуживал более 90 000 беженцев. Из-за большого количества преимущественно ромских беженцев из Украины в кварталах Праги были построены палаточные городки. Беженцы ромской национальности приезжают в Чехию с территории Венгрии, поскольку имеют двойное венгерско-украинское гражданство. Всего в Чехии находятся 357 566 украинских беженцев.

В пункте пропуска "Грушев-Будомеж" будут пропускать грузовики

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Грушев-Будомеж" с 8:00 15 июня стартует пилотный проект, предусматривающий расширение пограничного движения для автомобилей с допустимым общим весом до 7,5 тонны.

"Основная цель проекта — разгрузить другие пункты пропуска, на которых выстраиваются очереди из грузовиков. Благодаря новой пропускной способности Грушева сможем перенаправить увеличенные потоки грузовых перевозок, которые через военные действия почти все построили новые торговые пути через западную границу", — отметил и. о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков.

Проект будет действовать пол года — до 15 декабря. Эта договоренность закреплена протоколом, который подписали таможенные и пограничные уполномоченные Украины и Республики Польша. Далее на его основе будут приняты новые системные решения.

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Для того, чтобы перед пунктом пропуска не возникало очередей, работники таможни будут делать все необходимое для использования доступной инфраструктуры и ротации персонала на более загруженные участки.

AliExpress возобновит доставку в Украину

С 15 июня глобальная торговая площадка AliExpress возобновит доставку в Украину через "Укрпочту". Она будет осуществляться через одну из европейских стран, а оформить заказ можно будет из 14 областей Украины. Об этом сообщил Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Как вы нас просили — с 15 июня AliExpress/Cainiao возобновляет доставку через Укрпочту в Украину. Доставка будет осуществляться через одну из европейских стран и затем доставляться в Украину "Укрпочтой", — написал Смелянский в Telegram.

Заказать посылку можно будет из 14 областей. Если покупатель живет в одной из восточных областей, которую пока не открыл AliExpress, можно заказать посылку на знакомых, а они отправят ее в любой уголок Украины где работает "Укрпочта".

Сейчас не известно, как быстро будет продолжаться доставка, ведь международная логистика во время войны "бывает неожиданной".

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