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Зайден: Железный купол не сработает в Украине

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 апреля, 00:39
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Это оружие недейственное против россиян
Зайден убежден, что Украине Железный купол не поможет/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зайден убежден, что Украине Железный купол не поможет/Фото: коллаж: "Сегодня"

Специфика работы Железного купола. Почему он не выручит Мариуполь. Какое вооружение нужно Украине.

Об этом израильский подполковник Арие Зайден рассказал в интервью с телеведущей Натальей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24".

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Арие Зайден человек, который имел возможность наблюдать Железный купол и то, как он действует. Ориентируясь на свой опыт, израильский подполковник констатирует – Железный купол Украине не нужен.

"Железный купол имеет свою специфику. Он был разработан для проблем связанных только с обстрелами ракетами, которые сделаны, такой hand-made, можно сказать. Угроза от тех ракет есть, но они ни разу не похожи на системы "Град", "Смерч" или другие, используемые российскими захватчиками. Не похожи на ракеты Хамас или Хезболла ни количеством, ни плотностью залпов, ни размером. Поэтому для наших дел, действительно, Железный купол не поможет", — сказал Зайден.

Неутешительные новости в этом направлении и для Мариуполя. Зайден рассказал, что была идея закупить несколько систем, чтобы закрыть небо хотя бы над городом, однако это бы не помогло. По его мнению, лучше ориентироваться на те средства, которые уже есть в наличии, чем ожидать чего-то, что может не сработать.

Указал подполковник и цену такой системы:

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"Каждый выстрел Железного купола стоит каких-то невероятных денег, пятьдесят, шестьдесят тысяч долларов. Когда по вас бьют теми дешевыми болванками со стороны российских войск, они ни к чему. Это оружие недейственно против оружия россиян".

На вопрос, каким оружием можно закрыть небо над Украиной Зайден ответил четко:

"Здесь ответ прост. Нужны комплексы как S-300 и S-400 или их аналоги Западные, которые существуют. То, что предоставила сейчас Норвегия, какие-то французские системы, немного больше, чем система ПЗРК. Неплохо, но лучше, чтобы системы были более широкого профиля, потому что нужно закрыть несколько воздушных эшелонов: низкий, средний и верхний".

Следует отметить, что даже такого вооружения недостаточно. Рекомендуемые комплексы S-300, S-400 все равно не смогли бы все же закрыть самый высокий стратегический эшалон, то есть стратосферу. Поэтому ракеты, которые запускаются с Каспийского моря так или иначе достали бы своих целей, — пояснил подполковник.

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Оружие для Украины

Украина будет получать больше оружия от союзников, в частности, от Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже сообщил о поставках Украине бронетехники, оснащенной пусковыми установками для зенитных ракет – Stormer.

В то же время Минобороны США поставит Украине зенитные комплексы Stinger, ПТРК Javelin и другое оборудование.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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