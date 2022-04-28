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Зеленский и Гутерриш встретились в Киеве под звуки взрывов: о чем договорились

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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28 апреля, 23:30
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Президент Украины намерен "использовать каждый шанс, чтобы достичь мира"
Зеленский поблагодарил Гутерриша за четкую позицию насчет войны в Украине
Зеленский поблагодарил Гутерриша за четкую позицию насчет войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский 28 апреля в Киеве провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Во время их встречи оккупанты нанесли по столице ракетный удар.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский поблагодарил Гутерриша за его четкую и однозначную позицию по поводу войны:

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"Мы ценим ваши попытки задействовать механизмы "добрых услуг" для деэскалации ситуации. Нужно использовать каждый шанс, чтобы достичь мира".

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

По его словам, во время разговора стороны затронули вопрос создания специального международного трибунала по преступлениям России .

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека со своей стороны должна продолжать документировать все преступления Российской Федерации, российских военных", – убежден глава государства.

Президент Украины и генсек ООН также обсудили поддержку украинцев путем наличных выплат, увеличение объемов гуманитарной помощи Украине, а также важность привлечения ООН к послевоенному восстановлению нашего государства.

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Зеленский и Гутерриш также уделили внимание вопросу продовольственного кризиса, спровоцированного войной.

"Украина буквально дает хлеб для почти 400 миллионов людей на планете. И уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году приведет к голоду для минимум 47 миллионов человек в 81 стране мира", – сказал глава государства.

Собеседники обсудили, как сделать все возможное, чтобы Россия разблокировала украинские порты для вывоза продовольствия.

Со своей стороны, Гутерриш подчеркнул, что ООН считает российское вторжение нарушением территориальной целостности Украины и устава Организации Объединенных Наций. Он отметил, что настроен усилить поддержку украинских граждан, способствовать спасению жизней и минимизации страданий, поиску путей к миру.

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Гутерриш проинформировал о работе ООН совместно с украинским правительством и организациями по оказанию помощи украинцам. По его словам, ООН уже предоставила гуманитарную помощь 3,4 млн человек в Украине, и намерена до конца августа охватить поддержкой 8,7 млн человек. Также ООН готова оказывать финансовую помощь.

По его словам, ВОЗ обеспечивает поставку медицинских товаров для неотложной помощи, лечение травм для более 7 млн человек. Прилагаются усилия по поддержанию системы оказания первой помощи и т.д.

Антониу Гутерриш также отметил важность проведения работы Международным уголовным судом.

Визит генсека ООН совпал с ракетным ударом

Когда проходили переговоры президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша, армия РФ нанесла удар по центру Киева двумя крылатыми ракетами. Одна из ракет попала в жилой дом, есть пострадавшие.

Как сообщалось ранее Офисом президента, стороны наметили шаги для того, чтобы добиться "зеленого коридора" для заложников оккупантов на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

Чуть раньше Антониу Гутерриш посетил поселок Бородянка под Киевом, переживший разрушительную российскую оккупацию.

Генсек ООН Гутерриш прибыл в Украину для переговоров по гуманитарной помощи. Он отметил, что война должна закончиться как можно скорее.

Двумя днями ранее Антониу Гутерриш пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, где главной темой была война в Украине. Москва "гарантировала" гуманитарные коридоры из оккупированных ею украинских городов. Однако недолго – через несколько часов после отъезда Гутерриша, Путин сразу забрал свои слова, в которые, кстати, в Киеве не верили.

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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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