Зеленский: Мир готовится к возможной ядерной атаке

Ядерная угроза никуда не делась

Зеленский рассказал о перспективах ядерного удара / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что угрозы со стороны РФ касательно применение ядерного или химического оружия могут презвести к увеличению количества ядерных государств в мире. Об этом он сказал в обращении к политикам и народу Индонезии.

"Российские государственные пропагандисты открыто угрожают ядерным оружием. Мировые политики готовятся к возможности применения Россией так называемого тактического ядерного оружия или химического, биологического оружия", – сказал президент.

Также он отметил, что это может привести к увеличению количества ядерных государств в мире.

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"Если Россия прибегает к ядерному шантажу, то разным силам в мире может казаться логичным и для себя обрести ядерное оружие. Сказать, что это опасно для всего мира – это ничего не сказать", – сказал он.

Угроза ядерного удара

В Кремле заявили, что не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.

В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.

США не верят в угрозу применения Россией ядерного оружия, несмотря на недавнюю эскалацию риторики Москвы. Высокопоставленный чиновник Министерства обороны США добавил, что территории НАТО пока угрозы нет.

РФ готова первой применить ядерные ракеты, "если будет реальная угроза существованию страны".