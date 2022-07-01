Зеленский назвал бомбардировку по Одесской области "целенаправленным российским террором"

На момент обращения к нации от этого удара погиб уже 21 человек

Зеленский дал четкое определение тому, что сделали рашисты в Белгород-Днестровском районе / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский прямо назвал обстрел крылатыми ракетами побережья в Одесской области – целенаправленным террором.

Об этом он заявил во время своего традиционного вечернего обращения к нации, которое размещено на каналах Офиса президента Украины.

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Террор

"В Одесской области продолжается разбор завалов после российского ракетного удара по Сергеевке. Три ракеты по обычному жилому дому. По девятиэтажке, в которой никто не прятал никакое вооружение, никакую военную технику, никакие боеприпасы – что всегда рассказывают про такие удары российские пропагандисты и чиновники. Это был простой дом, где жили простые люди. Разрушена также этим ударом база отдыха – совершенно типичная для приморской территории. Это сознательный, целенаправленный российский террор, а не какая-то ошибка или случайное попадание ракеты", – оценил произошедшее президент Украины.

На этот час в списках погибших 21 человек.

Поддержка Украины

"Одновременно с ракетами по Сергеевке были запущены ракеты по Затоке. Сразу 12 ракет ударили по Николаеву – по разным объектам в городе. Это всего за одну ночь и утро... Мои соболезнования всем родным, близким всех, чьи жизни были отняты такими ударами. Я особенно благодарен Соединенным Штатам Америки и лично Байдену за объявленный именно сегодня новый пакет поддержки для Украины, содержащий очень мощные системы NASAMS. Зенитный ракетный комплекс, существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Мы много работали ради такой поставки. В общей сложности этот пакет весит 820 миллионов долларов и, кроме NASAMS, содержит также боеприпасы для артиллерии и радары. Не менее активно договариваемся и о другом новом оружии от партнеров – для Донбасса, для Харьковской области, для юга Украины это нужно. Делаем все, чтобы сломать преимущество оккупантов", – продолжил президент.

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Визит

"Сегодня с визитом в Киеве был Премьер-министр Норвегии. Обсудили с ним дальнейшую оборонную поддержку Украины, усиление санкций против России. Норвегия уже оказала нам весомую поддержку, но будет еще дополнительный пакет в объеме 1 миллиард евро. Большое спасибо. Не забудем.

Сформировали специальную Группу по вопросам международных гарантий безопасности для Украины. Группу возглавляют Андерс Фог Расмуссен, экс-генсекретарь НАТО (он сегодня прибыл в Киев). Руководитель моего Офиса Андрей Ермак также будет с ним работать", – отметил лидер Украины.

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Также на дипломатическом фронте Украина, по словам Зеленского, усилила внешнеполитические связи с Латинской Америкой. В частности, президент провел переговоры с лидерами Аргентины и Чили.

Курс на ЕС

"Несмотря на войну, несмотря на все угрозы, мы не прекращаем наше движение в Евросоюз. Сегодня в Верховной Раде я подписал вместе со спикером и нашим премьер-министром заявление относительно европейской интеграции. Мы зафиксировали этим документом, что начинаем двигаться от статуса кандидата к полноправному членству", – отметил Зеленский.

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