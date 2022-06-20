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Зеленский назвал две главные цели захватчиков на востоке Украины

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 июня, 19:30
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Президент предупредил о новых планах российских военных
Зеленский раскрыл планы России
Зеленский раскрыл планы России / Фото: Коллаж: Сегодня

Владимир Зеленский заявил, что российская армия собирает силы для новой атаки на Харьков и захвата Славянска. Об этом он сказал во время выступления на открытии форума глобальной политики Института международных политических студий, сообщает Telegram-канал "Сегодня".

"Сейчас армия России пытается собрать силы, чтобы снова атаковать Харьков. Мы его деоккупировали, этот регион. А они хотят снова, и мы это видим. А там-полтора миллиона жителей. Постоянно бомбардируют Николаев – а там почти полмиллиона жителей. Хотят захватить и полностью разрушить Славянск – там до войны было сто тысяч жителей", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы остановить оккупантов и защитить людей.

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"Но чтобы сделать это быстрее, нам нужна поддержка, современное оружие. Такое оружие, которое имеет больший потенциал, чем у российской армии. Вот почему я трачу столько эмоций, столько времени и столько усилий, чтобы убедить всех наших партнеров передать нам мощное оружие. Это вопрос жизней", — подчеркнул он.

Ситуация в Украине

В Харькове и Харьковской области снова были слышны взрывы – российские оккупанты обстреляли украинскую территорию. Воздушную тревогу не объявляли.

Во временно оккупированном Херсоне представители "власти" ворвались в государственный архив Херсонской области и украли избирательную документацию со списками избирателей за 2019 год. Следствие открыло уголовное производство.

Во временно оккупированном Донецке горел и взрывался очередной склад с боеприпасами. Сообщается, что обесточено 15 трансформаторных подстанций.

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Оккупанты несут огромные потери в боях на востоке Украины. Очередные свидетельства этому предоставил пленный уроженец Луганска, мобилизованный на войну из рядов так называемой "народной милиции ЛНР".

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