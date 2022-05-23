Зеленский назвал колоссальное количество российской техники на Донбассе

В настоящее время войска противники превосходят украинские

Зеленский рассказал, сколько техники оккупантов на Донбассе/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе у россиян сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских военных.

Об этом глава государства сказал во время разговора в украинском доме в Давосе.

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"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большой по размеру армии государства. У них (россиян – ред.) в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек, поэтому нам нужна техника, действующая на большом расстоянии.

Встреча Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным только в том случае, если в повестке дня будет вопрос прекращения войны в нашей стране.

"У них такая структура принятия решений, что без него (Владимира Путина, — ред.) решения не принимаются. Все институции объединены решением президента. Без него решения о прекращении войны не будет", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства добавил, что готов встретиться только с Путиным.

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"Желания встречаться с посредниками нет и не будет. Я не воспринимаю ни одной встречи ни с кем, кроме президента. Если будет один вопрос – прекращение войны", — сказал он.

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