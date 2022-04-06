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Зеленский: Новые санкции против России должны быть соразмерны военным преступлениям

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 апреля, 02:38
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Европа готовит новые ограничения для РФ
Зеленский надеется на мощные санкции против РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский надеется на мощные санкции против РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа готовит новый мощный пакет санкций против РФ. Он надеется, что новые ограничения будут соизмеримы с жертвами украинских городов.

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

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"Сейчас принципиальный момент, прежде всего, для западных лидеров. И это касается не того, как наши люди оценят новые санкции, и что о них скажу я. Это касается того, как решение о санкциях будет оценено в самих западных обществах. После того, что мир увидел в Буче, санкции должны быть соразмерны военным преступлениям оккупантов", — сказал президент.

Зеленский отметил, если после введенных ограничений российские банки смогут еще функционировать, как обычно, если после этого транзит товаров в Россию будет продолжаться, если страны Евросоюза будут платить России за энергоносители, как обычно, то политическая судьба некоторых лидеров будет складываться уже совсем по-другому.

Канада ввела дополнительные санкции против 18 граждан России и Белоруссии

Канада объявила о введение дополнительных санкций против 18 граждан России и Беларуси в ответ на вторжение России в Украину и поддержку войны белорусским режимом.

"Санкции наложат ограничения на девять россиян и девять белорусов за то, что они способствовали и допустили нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти лица являются близкими соратниками российского и белорусского режимов", – отметили в МИД.

Также там заявили, что Канада не откажется от привлечения к ответственности президента РФ Владимира Путина и его помощников за их вопиющие и незаконные действия.

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Как говорится в заявлении, страна твердо поддерживает Украину:

"Канада продолжает следить за ситуацией и изучать варианты новых мер по дальнейшему ослаблению способности российского режима вести войну".

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