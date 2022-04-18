Зеленский обсудил с главой МВФ финансовую помощь Украине

Глава государства затронул тему восстановления нашей страны после войны

Зеленский и Георгиева провели телефонный разговор/Фото: REUTERS/Mike Theiler, коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил финансовую помощь нашей стране с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Об этом он сообщил в видеообращении.

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"Говорил сегодня (17 апреля — ред.) с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой. Об обеспечении финансовой устойчивости Украины и о подготовке восстановления нашего государства после войны. Коснулись конкретных направлений возможного сотрудничества с МВФ как в ближайшее время, так и в перспективе нескольких лет. Уверен, что прогресс в наших отношениях с фондом будет ощутимым. И я хочу поблагодарить госпожу Кристалину за личную и весомую поддержку", — рассказал глава государства.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает нашей стране.

"Делаем все для обеспечения обороны. Постоянно контактируем с партнерами. Благодарны тем, кто действительно помогает всем, чем может помочь. Но те, кто имеет необходимое нам оружие и боеприпасы, но не спешит на помощь, должны знать, что от них зависит судьба этой битвы. Судьбы людей, которые могут быть спасены", – сказал Зеленский во время обращения.

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