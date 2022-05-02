Зеленский объяснил, почему после 10 покушений на свою жизнь не уехал из Киева

Президент осознает, что остается для России "целью номер один"

Владимир Зеленский остается в Киеве с начала войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на его жизнь совершили уже 10 покушений. Однако он не согласился покинуть Киев, когда 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

О таком Зеленском рассказал в интервью в программе 60 Мinutes австралийского телеканала Nine Network.

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Президент подтвердил слова журналиста о том, что было сорвано 10 покушений на его жизнь, и согласился с утверждением, что он "цель номер один для России".

"Десять – это не так много. Думаю, что у президента РФ гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике. Когда люди сидят в подвалах, когда людей пытают, украинцев находят в колодцах, я думаю, что у меня ситуация не такая страшная", – сказал Зеленский.

В то же время он объяснил, почему решил не покидать Киев даже после появления реальной угрозы оккупации украинской столицы.

"Это были предложения (по эвакуации из Киева. – Ред.) от партнеров. А также и внутри Украины мне говорили люди по безопасности, да и из других политических лагерей, что это нужно. Потому что Украина может потерять институциональность, если не будет президента. И потому я должен поехать в безопасное место, лучше уехать, потому что можно потерять президента, потому что будет оккупирован Киев, столица, было много разных предложений по безопасности, но я даже не думал о том, чтобы ехать. Я понимал, что это точно не даст крепости нашему государству", – сказал Зеленский.

24 февраля военные РФ пытались штурмовать Офис президента

В первые часы войны российские войска достигли правительственного квартала и пытались штурмовать Офис президента. В то время там были Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и их детьми.

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Целью российских группировок было убить или захватить Владимира Зеленского и его семью. Вокруг правительственного квартала началась стрельба. Охранники внутри ОП выключили свет и привезли для Зеленского и около десятка его помощников бронежилеты и автоматы.

Как оказалось, россияне спустились на парашютах в центр Киева.

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