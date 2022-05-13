Зеленский оценил потуги Путина спасти свое лицо

По словам Зеленского, главе России прежде всего нужно сохранить его государство и то, что было построено еще 100-200 лет назад

Зеленский рассказал, удастся ли Путину спасти свое лицо / Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский считает, что глава страны-агрессора Владимир Путин не сможет сохранить лицо, однако ему нужно сохранить Россию.

Об этом сообщил Зеленский, пишет УП.

Реклама

"Я не думаю, что он сможет сохранить лицо. И, честно говоря, я не думаю о том, что в будущем будет с этим человеком. Мне кажется, что нам нужно думать, что будет в будущем с Россией. Это наши соседи, и в любом случае после нас придут другие президенты, будут меняться поколения. Никто никуда не переезжает, это наши земли и между нами есть границы", - говорит президент Украины.

Переговоры с агрессором

Зеленский заявлял ранее, что Украина не может поступиться своей территориальной целостностью – есть компромиссы, на которые страна не может пойти в переговорах с президентом России.

"Никаких компромиссов, связанных с нашей территориальной целостностью и нашим суверенитетом. Об этом говорил украинский народ. Украинцы не встречали российских солдат с букетом цветов, а встречали их храбро. Они встречали их с оружием в руках", – заявлял он.

Реклама

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон настаивают на проведении переговоров по прекращению огня на условиях, которые для себя решит Украина.

Российский математик, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский считает что Москва сейчас очутилась в безвыходном положении. Он заявил, что окружение Путина или дает "сумасшедшей группе Путина-Патрушева карт-бланш идти до конца, в самый позорный финал, или они предпримут какую-то попытку или Брестского мира, или XX съезда".