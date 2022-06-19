Зеленский по дороге из Николаева прямо из поезда записал обращение о Юге (видео)

Во время визита Зеленский пообщался с местными властями, защитниками, медиками, нацгвардейцами и полицейскими

Зеленский записал утреннее видеообращение / Фото: Коллаж: Сегодня

Южные регионы страны украинцы никому не отдадут, все оккупированные РФ территории будут возвращены. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, которое он записал в поезде по возвращению с юга страны.

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"Возвращаюсь с юга – посетил передовые позиции на Николаевщине, сам Николаев, а также Одесскую область. Пообщался с нашими защитниками и защитницами – военные, полицейские, нацгвардейцы, тероборона. Настроение у них – уверено, все они не сомневаются в нашей победе. Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным", – рассказал президент.

Глава государства отметил, что он также провел совещания с военными и должностными лицами, отвечающими за оборону, и в Николаеве, и в Одессе. Также заслушал доклады о разрушениях, которые они понесли от российских ударов.

По словам Зеленского, потери значительны: много разрушенных жилых домов, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов.

"Поручил сделать более системной помощь людям, которые потеряли близких. А все разрушенное обязательно восстановим. Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить", – резюмировал глава государства.

Визит Зеленского на юг Украины

Президент провел совещание в Николаевской области по поводу текущей ситуации в регионе.

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