Зеленский поблагодарил США за 40 млрд долларов помощи для Украины

Теперь за соответствующее решение должны проголосовать в Сенате Соединенных Штатов

США предоставили новую помощь Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Соединенные Штаты продолжают помогать нашему государству. Президент Владимир Зеленский поблагодарил США за одобрение предоставления 40 млрд долларов помощи для Украины. Теперь за соответствующее решение должны проголосовать в Сенате Соединенных Штатов.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в Twitter.

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"Спасибо, Нэнси Пелоси, и всем друзьям в Палате представителей США за быстрое одобрение инициированного закона о дополнительной финансовой поддержке Украины. Ожидаем рассмотрения этого важного для нас документа в Сенате", – написал президент.

Байден призвал Конгресс немедленно одобрить выделение Украине $33 млрд

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американский Конгресс как можно скорее одобрить выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи. Об этом сообщили в Белом доме.

"Десять дней назад я направил в Конгресс срочное предложение предоставить Украине необходимую военную, экономическую и гуманитарную помощь. План был значительным по размеру, потому что потребность существенная: мы должны стоять на стороне Украины, когда она защищается от российской агрессии", — заявил Байден.

Он отметил, что потребность является неотложной. Байден объяснил, что почти исчерпал средства, предоставленные двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки украинских бойцов.

"Эта помощь была чрезвычайно важной для успеха Украины на поле боя. Мы не можем допустить, чтобы наши отправки помощи прекратились, пока мы ожидаем дальнейших действий Конгресса. У нас есть примерно десять дней от достижения этого критического срока", — сказал глава Белого дома.

Американский лидер надеется, что его предложение о помощи Украине нашло сильную поддержку, и Конгресс примет его как можно скорее.

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Ленд-лиз для Украины

Президент США Джозеф Байден подписал закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года", который уже 28 апреля имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией.

имел поддержку обеих палат Конгресса США. Многие отметили, что это было символично – в сакральный для России день победы над фашистской Германией. На сайте Конгресса США сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны.

сказано, что закон "О ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года" временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны. После встречи лидеров стран "Большой семерки" по средствам видеосвязи 8 мая Байден заявил, что США продолжат укреплять Украину и дальше.

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