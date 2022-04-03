Зеленский поблагодарил украинцев за протесты на оккупированных РФ территориях

По словам главы государства, каждый может внести свою лепту в победу

Владимир Зеленский призвал украинцев о помощи. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил граждан, которые, несмотря на оккупацию, продолжают участвовать в антироссийских митингах.

Об этом говорится в обращении Зеленского.

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"Я благодарен всем, кто выходит на улицы во временно оккупированных городах. Всем, кто не боится и выходит. Всем, кто боится и выходит. Всем, кто чувствует, что без этого решения защищать Украину и свободу, оккупанты могут закрепиться. Когда люди протестуют – и чем больше люди протестуют, тем сложнее оккупантам уничтожить нас. Уничтожить нашу свободу. Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – сказал Зеленский.

Отдельно глава государства поблагодарил вышедших на протест жителей Энергодара, которые показали агрессору свою проукраинскую позицию.

"В ответ (на мирный протест – ред.) оккупанты открыли огонь и использовали гранаты против абсолютно мирных людей, находящихся на своей земле. За каждого раненого (украинца) будет ответ", – добавил Зеленский.

Есть ли пострадавшие?

В Telegram-канале "Энергодар" уточнили, что точное количество раненых в результате взрывов еще выясняют. Сейчас известно о нескольких горожанах, которые попали в больницу с травмами и тяжелыми ожогами – из-за устроенных оккупантами взрывов и минометных очередей в районе БК "Современник".

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