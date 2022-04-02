Зеленский попросил США предоставить гарантии безопасности Украине

Украина ищет обязательства от "ведущих государств" относительно того, что безопасность страны будет защищена соглашением. Президент Владимир Зеленский сказал президенту США Джо Байдену, что хотел бы, чтобы США были включены в соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое предоставит Украине долгосрочную поддержку в преодолении возможности повторного вторжения России в будущем.
Об этом Зеленский сказал в интервью Fox News.
"Нам трудно говорить о НАТО, потому что НАТО не хочет принимать нас. Я считаю, что это ошибка, потому что если мы присоединимся к НАТО, мы сделаем НАТО гораздо сильнее. Мы не слабое государство. Мы не предлагаем сделать нас сильнее за счет НАТО… Мы являемся дополнением, локомотивом. Я думаю, что мы являемся одним из важных компонентов европейского континента", – сказал Зеленский.
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Украинский президент отметил, что разговаривал с президентом Байденом и сказал ему, что хотел бы, чтобы Соединенные Штаты были включены в соглашение о безопасности, которое предоставит Украине долгосрочную поддержку в преодолении возможности повторного вторжения России в будущем.
Зеленский отметил, что США "рассматривают это предложение".
Президент также добавил, что если США не дадут тяжелых вооружений, то это будет означать "игру" Вашингтона с Украиной.
"Но если этот процесс продолжит затягиваться, люди начнут задавать вопросы: а это вообще правда? Может, за этим кроется какая-то игра? Я не хочу верить, что наши партнеры играют с нами в игры..." – заявил Зеленский.
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