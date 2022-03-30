Зеленский попросил у Норвегии оружие, газ и новые санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта обратился к Норвегии и попросил помощи в войне с Россией. По его словам, Украине необходимо ракетное вооружение, жесткие санкции против РФ, а также альтернатива российскому газу.
Дополняется...
Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта обратился к Норвегии и попросил помощи в войне с Россией. По его словам, Украине необходимо ракетное вооружение, жесткие санкции против РФ, а также альтернатива российскому газу.
Дополняется...
Старший лейтенант Усов Павел - командир танкового подразделения. Ранее защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту Киевщины. Погиб в танковом бою, успев уничтожить несколько единиц вражеской техники. Герой Украины. Посмертно.Герої не вмирають!
Валюта
Цена, usd
Bitcoin (BTC)
46945.37
Binance Coin (BNB)
434.8
Dogecoin (DOGE)
0.14
Litecoin (LTC)
130.78
Theta (THETA)
4.03
Валюта
Цена (грн)
Доллар США ($)
29.25
Евро (€)
32.42