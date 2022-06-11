Зеленский поставил России новый диагноз

На встрече с британскими студентами президент рассказал о 107 дне войны

Прошел откровенный диалог со студентами и преподавателями британских вузов / Коллаж "Сегодня"

107 дней кряду Украина и ее народ героически противостоят агрессии РФ. 107 дней подряд мы проходим экзамен на выживание и ровно столько же дней противостоим варварам, извергам и дементорам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время виртуального общения со студентами ведущих университетов Великобритании, сообщает Офис президента Украины.

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"Я мог бы сравнить настоящее в Украине с тяжелым заплывом: против течения, волн и шторма, где наше государство плывет к свободе, противодействует "русскому военному кораблю", и нам важно чувствовать, что мы не сами. Что все страны свободного мира – в одной лодке. И Украина не должна на 107-й день войны подавать всем сигнал SOS!", – начал свое выступление перед британской аудиторией Зеленский.

"Наша несгибаемость для многих стала загадкой и почти чудом. Как Оксфордский электрический звонок и его конструкция: до сих пор точно неизвестно, как это устроено и как это работает. Так и Украина, которая 107 дней подряд непрерывно генерирует энергию, сопротивляющуюся второй армии мира, и защищает себя и Европу. И если у Украины сядут батарейки – вот это будет настоящий энергетический кризис на планете", – предупредил наш президент.

107 дней подряд

Далее лидер Украины акцентировал внимание на том, что его страна борется с агрессором уже 107 дней подряд:

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"107 дней подряд мы проходим экзамен на выживание. Каждый день мы словно складываем кембриджский трайпос. На стуле с тремя ножками, под рев сирены воздушной тревоги".

"107 дней подряд Украина противостоит варварам, извергам, дементорам. Армии того, чье имя, по мнению некоторых политиков, нельзя называть. Тем более отказываться покупать у него нефть, газ и т.д".

"107 дней мы противостоим врагу, не читавшему одного из основателей Лондонской школы экономики Бернарда Шоу. Не признает мнения, что теперь, когда мы научились летать в воздухе, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле как люди!"

"107 дней подряд мы противодействуем государству, страдающему новой формой цветовой болезни. Говорит на белое – черное, на черное – белое. Заявляет о мирных целях, но делает своими целями мирные города и деревни, убивает женщин и детей, называя это самозащитой".

Впечатление

"Во время откровенного диалога со студентами и преподавателями британских университетов убедился в трех вещах. Война в Украине им не безразлична, ложь об этой войне – заметна и отвратительна, а правда – известна, нужна и важна. Спасибо за этот разговор и солидарность с Украиной!", – резюмировал позже Зеленский.

Двухсторонние отношения