Зеленский поздравил военных с Днем пограничника и вручил награды (видео)

Президент поблагодарил всех защитников украинской границы

Зеленский обратился к пограничникам в их профессиональный праздник / Фото: Офис Президента Украины, Коллаж: Сегодня

Украина отмечает 30 апреля День пограничника. В этот день президент Владимир Зеленский встретился с защитниками государственной границы Украины и вручил им награды, сообщает пресс-служба главы государства.

"В условиях полномасштабной жестокой войны России против нашего независимого государства, против нашего крепкого народа мы не можем позволить себе празднований. Российское зло до сих пор на нашей земле, мы должны выбить оккупантов. И тогда будем праздновать. И это обязательно будет после нашей победы. А сейчас наша обязанность – отметить ваш вклад, вклад пограничной службы Украины, каждого и каждой в общую борьбу украинского народа", – сказал пограничникам Зеленский.

Реклама

Президент отметил, что именно бойцы пограничной службы первыми встретили захватчика и выполняют одну из важнейших задач – контролируют линию границы, реагируют на активность врага вблизи границ, защищая нашу землю от коварных и циничных ударов России.

"От профессионализма и эффективности Государственной пограничной службы зависит и защита Украины от диверсантов, от попыток врага разрушить наши цепочки поставок. Пограничники обеспечивают и нормальные экономические связи с нашими партнерами на западном и юго-западном участках границы. Ваша служба – одна из фундаментальных опор нашей защиты. И я благодарен каждому и каждой, кто защищает государственную границу", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил всех защитников границы, которые вместе с другими воинами борются за свободу для украинцев, в частности тех пограничников, которые героически обороняют Мариуполь.

Реклама

"Каждый, кто защищает Украинское государство, воюет за возможность свободно жить в своем собственном доме, за свободу и безопасность для своих детей, за теплое спокойствие для своих родителей – я благодарен всем вам, я желаю всем нашим воинам поскорее увидеть победу. Желаю счастья, благополучия вашим семьям, семьям всех наших защитников и защитниц", – сказал Владимир Зеленский.

Собравшиеся почтили память погибших героев-пограничников минутой молчания.

Награды для пограничников

Также президент вручил пограничникам государственные награды, почетные и новые воинские звания.

Реклама

Двенадцать военнослужащих награждены орденами Богдана Хмельницкого разных степеней, орденом Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу" ІІІ степени и "Защитнику Отчизны". Один офицер награжден почетным званием "Заслуженный юрист Украины". Пятеро пограничников получили новые воинские звания.

Читайте также: