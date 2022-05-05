Зеленский позвонил Джонсону – договаривались об оружии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил необходимость вооружения для предотвращения "гражданских бомбардировок" во время разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает CNN.

"Лидеры обсудили события на поле боя и потребности Вооруженных сил Украины, в том числе предоставление оружия большей дальности для предотвращения бомбардировок мирных жителей", – говорится в сообщении.

Большинство информации остается засекреченной. Оборона Мариуполя – это исторический момент. Враг использует широкий арсенал запретного оружия.

"Идут очень горячие бои, оборона очень мощная, но и нападение со стороны Российской Федерации и агрессия достаточно сильна. Россия использует широкий спектр оружия, они уже давно вышли за рамки того списка, который разрешен международным правом для использования в агрессии, или простым языком, это война. И сегодня они используют и ракетные удары, и бомбовые удары, и разнообразное запрещенное оружие, даже экспериментальное", – рассказала заместитель министр обороны Анна Маляр.