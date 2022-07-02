Зеленский рассказал, чего ждать Украине от встречи в Лугано по восстановлению страны

Президент призвал продолжать работать для достижения общей победы над Россией

Проект по восстановлению Украины будет самым амбициозным в Европе в современной истории / Коллаж "Сегодня"

Война с Россией еще не закончилась. Поэтому рано расслабляться. Стране и армии необходима помощь. Работать над общей победой будет и международное сообщество в Лугано (Швейцария), где 4-5 июля будут обсуждать проект восстановления Украины после войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного вечернего обращения к нации, которое разместил Офис президента на своих ресурсах.

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"Активно готовимся к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии. Первый ее день – в понедельник. Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Восстановление в широком смысле слова. Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы. Уже в понедельник Украина представит в Лугано национальный взгляд как это все реализовать. На самом деле это наибольший экономический проект в Европе современности и чрезвычайные возможности показать себя для каждой страны, для каждой компании, которых мы пригласим работать в Украину", – сказал Зеленский.

Масштабы

"Территория 10 областей пострадала от боевых действий после 24 февраля. За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией. И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но, кроме этого, десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам.Сотни предприятий уничтожены. Среди них есть и сложные, очень опасные производства – это химия, это металлургия... Конечно, мы уже начали своими силами восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных общинах, на территориях. Но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности", – отметил президент.

Война не закончилась

"Во многих тыловых городах сейчас чувствуется расслабленность, но война не закончилась, ее жестокость иногда только нарастает, и нельзя о ней забывать. Поэтому обязательно помогайте армии, помогайте волонтерам, помогайте всем оставшимся наедине в это время. Распространяйте правду о войне и о преступлениях оккупантов. Как бы сложно ни было сегодня, должны помнить о том, что будет завтра. И что завтрашний день должен принести Украине максимальную пользу – каждый и каждый должны делать для этого все возможное", – призвал Зеленский.

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