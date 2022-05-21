Зеленский рассказал, когда Украина начала готовиться к вторжению РФ

По словам президента, страна ощутила гибридные признаки подготовки к вторжению

Владимир Зеленский рассказал о подготовке Украины ко вторжению РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские власти осенью 2021 года увидели признаки подготовки Россией полномасштабного вторжения и начали готовиться.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире Youtube-канала "Україна 24".

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"Мы жили в постоянной войне, она была абсолютно гибридной. До этого момента было много атак – кибератак и т.д. Мы понимали, с каких территорий. Вы помните, вырубили нам разные сайты – и Национального банка, и министерств, не хочу говорить уже о правоохранительных органах и разведке. Давление было задолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину", – сказал он.

По словам Зеленского, во власти "понимали, что происходит подготовка", но "детали никто до конца не знал".

"Все готовились к разным мероприятиям. У нас была своя подготовка, у разведок государств-партнеров – своя подготовка и свои предупреждения... Я бы начал этот разговор о наступлении с октября. То, что происходило, как мы готовились, какие были месседжи и первые экономические шаги, финансовые, кибер, блокировки, дефицит бензина, как происходило уменьшение объема энергоносителей и прочее. Я бы начал с сентября-октября. Хотя справедливо начинать с 2014 года, но о полномасштабном вторжении – я считаю, такой гибридный артобстрел начался осенью", – заявил Зеленский.

Зеленский объяснил, что для него победа в войне

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины победой в войне с Россией на сегодняшний день стало бы возвращение к линиям разграничения, которые существовали до 24 февраля.

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