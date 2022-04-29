Зеленский рассказал, сколько убытков РФ нанесла Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что восстановить Украину после войны будет сложно. По его словам, на сегодняшний день убытки составляют 600 млрд долларов.
Об этом глава государства рассказал в интервью польским журналистам.
"На сегодня убыток составляет 600 млрд долларов. Но мы еще не закончили войну. Это будет сложно для нас, но самое главное – эмоция. Поэтому мы придумали программу восстановления. Вместе с миром мы сможем восстановить государство быстро. Это квартиры, дома, инфраструктура, дороги и т.д. Мы сделаем все, чтобы были рабочие места и инфраструктуры. Это большая программа", – отметил Зеленский.
Он добавил, что Украине уже удалось договориться о сотрудничестве с Великобританией, также сейчас договариваются с Данией, Италией, Болгарией и многими другими странами.
Далее по теме
"Я уверен, что многие присоединятся к программе восстановления", – добавил президент.
Некоторые украинцы получат от государства квартиры – кому достанется в первую очередь
В первую очередь программа восстановления Украины предусматривает обеспечение жильем тех, кто потерял свой дом из-за войны. Пройдет она в несколько этапов и продлится даже после завершения войны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля в вечернем обращении.
Он отметил, что власть намерена:
- сделать качественную городскую планировку там, где ее не было;
- "вписать" в города реальные транспортные потоки;
- гарантировать энергосбережение домов;
- добиться их инклюзивности;
- обеспечить экологичность стройматериалов.
Программу обеспечения жильем, по словам президента Украины, объединят с программой энергомодернизации домов.
Пройдет она в три этапа:
- обеспечение жильем всех переселенцев, чьи дома были разрушены;
- восстановление того, что оккупанты пытались уничтожить;
- обеспечение жильем всех, "кто защищал или защищает сейчас государство, кто работал или работает на пользу общества, а собственного жилья так и не имеет": военнослужащие, медики и т.д.
"Для реализации проекта Украина уже привлекает ведущих архитекторов, государства-партнеры и международных доноров", – отметил Зеленский.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."