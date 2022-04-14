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Зеленский: Российские войска усиливают активность на восточном и южном направлениях

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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14 апреля, 00:09
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Президент сказал, что боевые сводки существенно не отличались от предыдущих
Президент заявил, что российские оккупанты ищут резервы.
Президент заявил, что российские оккупанты ищут резервы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты усиливают свою активность на восточном и южном направлениях Украины, продолжая наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Какая ситуация

Президент заявил, что российские оккупанты заводят новые колонны техники и ищут резервы.

"Пытаются забрать в свои войска жителей юга нашей страны – т.е. еще из этих временно оккупированных районов в дополнение к так называемой "мобилизации" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – отметил он.

По мнению Зеленского, эта "лихорадочная активность" оккупантов свидетельствует об их неуверенности:

"О том, что, даже имея значительные запасы еще советской военной техники и значительное количество солдат, которых командование не жалеет от слова "вообще", российские военные сомневаются в своей способности сломать нас, сломать Украину. Что ж, делаем все, чтобы их сомнения оправдались".

Также президент заявил о том, что на севере Украины в освобожденных районах продолжается разминирование:

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"После оккупантов остались десятки тысяч неразорвавшихся снарядов мин, растяжек – много всего. Поэтому всем, кто хочет вернуться домой на освободившуюся территорию, следует быть максимально осторожным. Максимально внимательным. И сразу сообщать полиции и спасателям в случае, если найдете какой-то непонятный предмет, взрывоопасный предмет.

Напомним, Владимир Зеленский обратился к гражданам и попросил помочь донести руководителям их стран информацию о потребностях Украины, которые помогут остановить войну.

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