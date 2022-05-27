Зеленский сказал от чего зависит окончание войны

Президент призвал всех объединиться в войне которую развязала Россия

Зеленский сказал, что поможет Украине отбить врага из Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Только объединение всех стран помогут выгнать врага из Украины. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский к политикам и народу Индонезии, передает Офис президента.

Что сказал Зеленский

"Если мир на самом деле будет объединенным и честным по отношению к этой агрессии России против нашего государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями, даже не месяцами", – сказал глава государства.

Какие есть сведения у разведки

Война в Украине будет затягиваться, хозяин Кремля не отказывается от свои планов и поставленных военным задач. Насколько будет затянута активная фаза – это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи, которую нам оказывают.

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Ситуация обостряется

Украине необходима военная помощь иностранных партнеров. Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал к военной поддержке Украины, включая отправку передового оружия – например, реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели с гораздо большего расстояния.

Возможные даты окончания войны

11 сентября в России единый день голосования. К этой дате привязывают возможность проведения "референдума" или других мероприятий на оккупированных территориях.

7 октября день рождения Путина, ему 70 лет, и все будут говорить о том, что военные захотят сделать ему "подарок".

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К концу года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс".