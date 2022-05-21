Зеленский сравнил переговоры с РФ с гибридным авто

Окончание войны Украины с Россией будет "гибридным" – точка должна быть поставлена как на поле боя, так и за столом переговоров.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью в эфире Youtube-канала "Украина 24".
Зеленский прокомментировал свое известное высказывание в начале президентской каденции – "не мы начинали, но нам заканчивать войну".
"Я могу повторить эти слова, это правда, но смысл другой. Я думал, что закончить можно чисто диалогом. Сейчас я понимаю, что окончание будет также дипломатическое. Но, к сожалению, я думал, что это диалог, у которого есть соответствующий срок, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы и многие решения с российской стороной. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль – не бензиновый, не электрокар, а гибрид", – сказал он.
По словам президента, "поэтому и война такая сложная, и победа будет очень сложная".
"Она будет кровавая, победа точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом. Есть некоторые вещи, которые кроме стола переговоров мы не сможем завершить. Потому что мы хотим вернуть все, а Российская Федерация хочет ничего не отдать", – подчеркнул глава государства.
Зеленский объяснил, что для него победа в войне
Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины победой в войне с Россией на сегодняшний день стало бы возвращение к линиям разграничения, которые существовали до 24 февраля.
"Я считаю, какой бы аппетит ни был у разных слоев нашего населения, самое ценное – сохранить побольше людей – военных... Не надо быть жадными на этот момент, несмотря на то, что это не до конца справедливо. Справедливость – когда мы заберем все , наше государство все вернет. А это все же вопрос будет десятков тысяч человек. Никто просто так ничего не отдает, но есть земля, которую они оккупировали, а есть, где они вкапывались глубоко. Поэтому считаю, что без лишних потерь выйти на эту линию , которая была до 24 февраля – это для нашего государства победа", – сказал президент.
Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев