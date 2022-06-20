Зеленский тайно съездил на восточный фронт Украины (фото)

Нардеп Безуглая рассказала о визите президента

Безуглая рассказала о визите Зеленского / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский тайно посетил Лисичанск. Визит был совершен недавно, сообщила нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая в Facebooк. Она не уточнила, когда именно это было.



Президент приехал в город скрытно под обстрелами, чтобы поддержать бойцов и увидеть ситуацию собственными глазами. Фото было сделано самой Безуглой.

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Не первый визит

Зеленский не в первый раз приехал в Лисичанск в этом месяце. 5 июня Зеленский также туда наведался в рамках поездки в Запорожскую, Донецкую и Луганскую область.

По итогам той поездки Зеленский записал короткое видеообращение к украинцам, в котором рассказал о встречах с местными властями и военными.

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