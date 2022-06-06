Зеленский записал кратчайшее обращение с начала войны: что сказал президент (видео)

Глава государства ездил в Запорожье

Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 101-го дня войны России против Украины.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент?

"Сегодня у меня ночное обращение, поэтому я кратко. Много работы было, нескончаемые сутки. Был в Запорожье, Запорожской области, поддержал наших военных, наградил лучших. Заслушал доклад. Были на позициях. Провел встречу с председателем областной государственной администрации, с местным руководством полиции, службой безопасности, а также некоторыми мэрами временно оккупированных городов. Встретился с мариупольцами, которым удалось уехать из города живыми с детьми. Здесь их встретила Хортица. По-человечески, тепло. Условия видел временные, но не плохие. Понял сложные их вопросы. Думаю, решим. У каждой семьи своя история. Большинство было без мужчин. У кого-то мужчина пошел воевать, у кого-то в плену, а у кого-то, к сожалению, погиб. Трагедия. Ни дома, ни близкого человека, но надо жить ради детей. После этого поехал с главой Офиса на восток. Были в Лисичанске, были в Соледаре. Горжусь каждым и каждой, кого встретил, кому жал руку, с кем общался, кого поддерживал. Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду, а кое-что привезли от них вам. Это важно. Уверенность и прочность. Я желаю им здоровья и их родителям поклон. Всем нам победы. Слава Украине!", — сказал Зеленский.

Чем закончится война РФ против Украины?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война, которую 24 февраля развязала Россия против Украины, "окончится за столом переговоров". Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", – сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери". Он похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "изменяет ситуацию на поле боя каждый день".

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"Президент Путин хотел меньше НАТО, и потому он вторгся в Украину, но получает больше", – добавил Столтенберг.

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