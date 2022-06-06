Страна
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Сборная Украины проиграла Уэльсу ⚡ Обстрелы городов Украины ❗ Угроза котла на Донбассе 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Зеленский записал кратчайшее обращение с начала войны: что сказал президент (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июня, 01:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Глава государства ездил в Запорожье
Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. Он подвел итоги 101-го дня войны России против Украины.

Видео опубликовали на канале офиса президента в YouTube.

Реклама

Что сказал президент?

"Сегодня у меня ночное обращение, поэтому я кратко. Много работы было, нескончаемые сутки. Был в Запорожье, Запорожской области, поддержал наших военных, наградил лучших. Заслушал доклад. Были на позициях. Провел встречу с председателем областной государственной администрации, с местным руководством полиции, службой безопасности, а также некоторыми мэрами временно оккупированных городов. Встретился с мариупольцами, которым удалось уехать из города живыми с детьми. Здесь их встретила Хортица. По-человечески, тепло. Условия видел временные, но не плохие. Понял сложные их вопросы. Думаю, решим. У каждой семьи своя история. Большинство было без мужчин. У кого-то мужчина пошел воевать, у кого-то в плену, а у кого-то, к сожалению, погиб. Трагедия. Ни дома, ни близкого человека, но надо жить ради детей. После этого поехал с главой Офиса на восток. Были в Лисичанске, были в Соледаре. Горжусь каждым и каждой, кого встретил, кому жал руку, с кем общался, кого поддерживал. Кое-что привезли военным. Об этом подробно не буду, а кое-что привезли от них вам. Это важно. Уверенность и прочность. Я желаю им здоровья и их родителям поклон. Всем нам победы. Слава Украине!", — сказал Зеленский.

Чем закончится война РФ против Украины?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война, которую 24 февраля развязала Россия против Украины, "окончится за столом переговоров". Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне.

"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", – сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери". Он похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "изменяет ситуацию на поле боя каждый день".

Реклама

"Президент Путин хотел меньше НАТО, и потому он вторгся в Украину, но получает больше", – добавил Столтенберг.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулинарный мастер-класс
Что приготовить?
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:45 5 июня
1
Личный состав 31150
Личный состав
2
Танки 1381
Танки
3
ББМ 3392
ББМ
4
Артиллерия 686
Артиллерия
5
Средства ПВО 95
Средства ПВО
6
РСЗО 207
РСЗО
7
Самолеты 210
Самолеты
8
Вертолеты 175
Вертолеты
9
БПЛА 548
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2360
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Кирилл Яшар оглы Агасиев – старший лейтенант ВСУ, командир взвода 92-й отдельной механизированной бригады. Группа под командованием офицера азербайджанского происхождения во время разведки местности у села Малая Рогань (Харьковская обл.) уничтожила технику оккупантов, раскрыв позиции врага. Герой Украины.
История героя
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.39

Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
23:00
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Денежный вопрос
Что будет с ценами на продукты?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29950.22

Binance Coin (BNB)

300.61

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.49

Theta (THETA)

1.22

Love is... 💙💛
За что мы любим Львов
Львовский сырник

Львовский сырник

Пьяная вишня

Пьяная вишня

Jazz Fest

Jazz Fest

Оперный театр

Оперный театр

Дворец Потоцких

Дворец Потоцких

Посетить город!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Happy Birthday 🥳
Звездные именниники
1 июня Морган Фримен, 85 лет
1 июня Морган Фримен, 85 лет
1 июня Хайди Клум, 49 лет
1 июня Хайди Клум, 49 лет
4 июня Анджелина Джоли, 47 лет
4 июня Анджелина Джоли, 47 лет
5 июня Марк Уолберг, 51 год
5 июня Марк Уолберг, 51 год
5 июня Барбара Брыльска, 81 год
5 июня Барбара Брыльска, 81 год
1 /2
Генератор тостов
Был бы повод!
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн
Instagram недели
Аккаунт украинского кота-блогера Бандеры
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять