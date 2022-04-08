Зеленский: убийство людей в Краматорске станет одним из обвинений трибунала

Украина найдет того преступника, который отдал приказ на ракетный удар по нашим гражданам

Все мировое сообщество и власти Украины в шоке от убийства людей, ждущих эвакуации / Коллаж "Сегодня"

Украина проведет свое расследование и выяснит, кто отдал приказ на проведение ракетного обстрела людей на вокзале в Краматорске и виновные неизбежно будут наказаны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который обязательно пройдет. Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить поминутно, кто что делал, кто и какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто ее перевозил, от кого прозвучала команда и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна", – пообещал президент Украины Владимир Зеленский.

Трагедия в Краматорске

Утром 8 апреля Россия обстреляла ж/д вокзал Краматорска из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точкой-У". Несколько десятков человек погибли мгновенно, более сотни получили ранения.

Погибли минимум 50 человек. Ранения получили 98 человек, из них – 16 детей. Краматорские больницы не справляются с количеством раненых, поэтому пострадавших начали отвозить в другие города региона. "Много людей тяжелых, без рук, ног. Их оперируют 30-40 хирургов одновременно", – сказал мэр Краматорска Александр Гончаренко.

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Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий считает, что это была месть всему прогрессивному человечеству за то, что накануне Россию выгнали из Совета ООН по правам человека.