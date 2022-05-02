Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Зеленский: В ближайшее время ожидаем новый санкционный пакет Евросоюза

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 22:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этом пакете должны быть четкие шаги на блокирование доходов России от энергоресурсов
Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube.

Реклама

Что сказал президент?

  • Вчера министр иностранных дел России открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты – якобы среди самих евреев. Сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Вопрос останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию?
  • Сегодня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие. Убили мальчика. Ранили девушку, у нее осколочное ранение.
  • 220 украинских детей убиты российской армией за время с 24 февраля. И это мы еще знаем не обо всех, потому что не имеем доступа к временно оккупированным районам.
  • Весь свободный мир объединился. Чтобы никто не оправдывал нацизм. Чтобы никто не убивал детей. Чтобы никто не разрушал мирные города. Как это делает Россия.
  • Обсудили в Киеве с министром иностранных дел Дании весь комплекс вопросов наших двусторонних отношений. Вижу прогресс в выполнении тех договоренностей, которые были достигнуты на переговорах. Обсудили и планы по восстановлению Украины после войны. И поддержку нашего движения в Евросоюз.
  • В ближайшее время ожидаем новый санкционный пакет Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги на блокирование доходов России от энергоресурсов. Чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за ископаемое топливо.
  • Продолжаем делать все, чтобы спасти наших людей из Мариуполя. Эвакуационная операция продолжается. Завтра ожидаем также и движение по гуманитарным коридорам из Бердянска, Токмака, Васильевки.
  • Харьковское направление, Донбасс, Юг страны – везде ситуация остается крайне сложной. Вооруженные Силы Украины героически сдерживают попытки оккупантов наступать.
  • 438 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами.

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой будет победа Украины в войне с Россией. Он заявил, что просто хочет вернуть свое.

Зеленский отметил, что Украине не нужно ничего лишнего, а нужно только спокойствие.

Реклама

"Просто вернуть свое, просто покой на нашей земле, просто чтобы люди наши вернулись к себе, ничего лишнего не нужно. Никакие не нужны лишние вещи, лишние деньги для нашего государства. Ничего лишнего нам не нужно, мы хотим вернуть свое", – сказал президент.

Он добавил, что большинство украинцев, выехавших за границу, хотят вернуться к себе домой.

"Если бы вы спросили человека, который сегодня находится, например, в Германии, Польше, Румынии, Британии или еще дальше, хочет ли он остаться в том или ином государстве, или он хочет вернуться к себе домой – в свою Волноваху, в свой Мариуполь, в Харьков, в Запорожье. Я уверен, что большинство людей скажут "я хочу домой", убежден Зеленский.

По словам украинского президента, с началом полномасштабного вторжения России многие поняли, каковы настоящие ценности.

"Выглядит победа именно так – комфортно, когда ты дома со своей семьей. Все очень просто. И когда у тебя забирают именно это, в такой момент ты понимаешь, что вот они, настоящие ценности. До начала войны мы не понимали таких ценностей – что такое твоя квартира, твоя семья, просто рядом и все цели. И что это самое главное над всем", – добавил Зеленский.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Узнать!
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 2 мая
1
Личный состав 23 800
Личный состав
2
Самолеты 194
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1048
Танки
5
ББМ 2519
ББМ
6
Артиллерия 459
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 152
РСЗО
9
БПЛА 271
БПЛА
10
Корабли/катера 8
Корабли/катера
11
Транспорт 1824
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

38538.88

Binance Coin (BNB)

387.74

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

100.56

Theta (THETA)

2.31

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,09
40,65
-
-
-
40,56
-
-
34,02
38,59
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,56
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,85 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.85

Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Insta News
После визита Украины
Анджелина Джоли

«Влияние войны на целое поколение украинских детей просто опустошает»

Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Опрос
Надежный тыл
Помочь Героям!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять