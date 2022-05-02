Зеленский: В ближайшее время ожидаем новый санкционный пакет Евросоюза

В этом пакете должны быть четкие шаги на блокирование доходов России от энергоресурсов

Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам.

Оно появилось на канале Офиса президента в YouTube.

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Что сказал президент?

Вчера министр иностранных дел России открыто и не стесняясь сказал, что самые большие антисемиты – якобы среди самих евреев. Сегодня по поводу этих слов большой скандал в Израиле. Вопрос – останется ли посол Израиля в Москве, зная такую их новую позицию?

Сегодня российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одессе. Разрушили общежитие. Убили мальчика. Ранили девушку, у нее осколочное ранение.

220 украинских детей убиты российской армией за время с 24 февраля. И это мы еще знаем не обо всех, потому что не имеем доступа к временно оккупированным районам.

Весь свободный мир объединился. Чтобы никто не оправдывал нацизм. Чтобы никто не убивал детей. Чтобы никто не разрушал мирные города. Как это делает Россия.

Обсудили в Киеве с министром иностранных дел Дании весь комплекс вопросов наших двусторонних отношений. Вижу прогресс в выполнении тех договоренностей, которые были достигнуты на переговорах. Обсудили и планы по восстановлению Украины после войны. И поддержку нашего движения в Евросоюз.

В ближайшее время ожидаем новый санкционный пакет Евросоюза. В этом пакете должны быть четкие шаги на блокирование доходов России от энергоресурсов. Чтобы государству-террористу не передавали миллиард евро ежедневно за ископаемое топливо.

Продолжаем делать все, чтобы спасти наших людей из Мариуполя. Эвакуационная операция продолжается. Завтра ожидаем также и движение по гуманитарным коридорам из Бердянска, Токмака, Васильевки.

Харьковское направление, Донбасс, Юг страны – везде ситуация остается крайне сложной. Вооруженные Силы Украины героически сдерживают попытки оккупантов наступать.

438 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами.

Зеленский рассказал, какой видит победу Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какой будет победа Украины в войне с Россией. Он заявил, что просто хочет вернуть свое.

Зеленский отметил, что Украине не нужно ничего лишнего, а нужно только спокойствие.

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"Просто вернуть свое, просто покой на нашей земле, просто чтобы люди наши вернулись к себе, ничего лишнего не нужно. Никакие не нужны лишние вещи, лишние деньги для нашего государства. Ничего лишнего нам не нужно, мы хотим вернуть свое", – сказал президент.

Он добавил, что большинство украинцев, выехавших за границу, хотят вернуться к себе домой.

"Если бы вы спросили человека, который сегодня находится, например, в Германии, Польше, Румынии, Британии или еще дальше, хочет ли он остаться в том или ином государстве, или он хочет вернуться к себе домой – в свою Волноваху, в свой Мариуполь, в Харьков, в Запорожье. Я уверен, что большинство людей скажут "я хочу домой", – убежден Зеленский.

По словам украинского президента, с началом полномасштабного вторжения России многие поняли, каковы настоящие ценности.

"Выглядит победа именно так – комфортно, когда ты дома со своей семьей. Все очень просто. И когда у тебя забирают именно это, в такой момент ты понимаешь, что вот они, настоящие ценности. До начала войны мы не понимали таких ценностей – что такое твоя квартира, твоя семья, просто рядом и все цели. И что это самое главное над всем", – добавил Зеленский.

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