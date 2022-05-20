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Зеленский впервые рассказал о гибели военных летчиков при обороне "Азовстали"

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 мая, 21:54
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Президент назвал героями защитников Мариуполя
Зеленский рассказал об обороне Мариуполя
Зеленский рассказал об обороне Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

При обороне Мариуполя погибло много украинских летчиков, которые пытались долететь до "Азовстали" для помощи военным. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в эфире национального телемарафона по случаю третьей годовщины своей инаугурации.

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"Очень большое количество людей погибло — наших летчиков. К сожалению, погибли. Абсолютно героические люди, которые знали, что сложно. Знали, что долететь почти невозможно. Долететь до "Азовстали" и привезти им лекарства, пищевые продукты, воду, забрать тела, раненых. Все это происходило. Много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Почему? Потому что воздушных коридоров к "Азовстали" не было из-за их мощной ПВО", — рассказал президент.

Он напомнил, как Украина призывала мир помочь закрыть небо над своей территорией.

"Это же не просто так все эти разговоры. Это же не то, что мы боимся самолетов, хотя они опасны. Но мы с вами видели – они (оккупанты – ред.) также боялись лететь, потому что теряли. Вопрос был не только в самолетах. Вопрос был в их ПВО, в их ракетах, во многом. Поэтому ты не можешь просто подойти к Мариуполю. Просто не можешь. Там большое количество недель летчики на вертолетах, зная, что 90% – они не возвращаются... Представьте себе, что делали эти люди. Они летели туда. Мы потеряли много летчиков", – сказал Зеленский.

Президент рассказал, как защитники Мариуполя героически защищали город.

"Абсолютно героические люди. Не забываем, что там все: и Нацгвардия, и 400 пограничников. Много было раненых, погибли, но 400 там находились. Также десантники, полицейские, даже работники Службы безопасности Украины, медики, военные медики, обычные люди, местные люди. Там большое количество героических людей. Поэтому я сейчас говорю о том, что все эти люди абсолютно героические. Как это происходило, что здесь происходило – это один вопрос. Они защищали Мариуполь", — рассказал Зеленский.

Ситуация с Мариуполем

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

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В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

20 мая командир полка "Азов" подполковник Денис Прокопенко в видеообращении выразил надежду, что погибших героев из "Азовстали" в ближайшее время удастся похоронить с почестями.

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Герої не вмирають!

Защитник Мариуполя... Матрос Атанас Иванов - морпех, 21-летний спортсмен-тяжелоатлет из Запорожья, неоднократно становившийся призером и победителем соревнований. Погиб во время защиты Мариуполя. За героизм и самоотверженность награжден орденом "За мужество" (посмертно).

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