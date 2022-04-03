Жданов объяснил, почему в Украине нет еще второй волны масштабного наступления РФ

По словам военного эксперта, оккупанты не снижали темпы наступления, а наоборот частично усилили, особенно в направлении города Изюм

Олег Жданов рассказал, почему нет второй волны наступления со стороны России. Фото: коллаж "Сегодня"

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что у РФ огромные проблемы с формированием оперативного резерва. По этой же причине все еще нет второй волны масштабного наступления.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале "Украина 24".

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Жданов рассказал, что оккупанты не снижали темпы наступления, а наоборот частично усилили, особенно в направлении города Изюм. Они продолжают по 7-9 атак в сутки в зоне ООС. Но введения в бой основного эшелона не наблюдается.

"Для нас это очень положительная тенденция, потому что вспомните как две недели назад мы начали говорить про вторую волну. Я так понимаю, там огромные проблемы с формированием оперативного резерва. И как вариант, я думаю, что они не смогут сформировать такой мощный ударный кулак и по мере восстановления боеспособности частей и подразделений, перебрасываемых с других направлений, они будут пытаться усилить наступательный потенциал, но тем самым они свое наступление размажут по времени. Таким образом нам будет легче постепенно их перемалывать. Не одним навалом, а будут вводить в бой по мере поступления резерва, потому что дальше тянуть некуда", – сказал эксперт.

Он добавил, что наши защитники не стоят на месте, а наносят огневое поражение, причем не только на востоке, но и на всех других направлениях.

"Мы их изматываем", – подчеркнул Жданов.

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Угрозы штурма или окружения Харькова нет, но остается другая угроза – Жданов

В Харькове ситуация контролируется. Угрозы штурма в городе не наблюдается, но обстрелы до сих пор продолжаются. Об этом военный эксперт Олег Жданов сообщил в интервью телеведущему Владимиру Полуеву на Youtube-канале Украина 24.

"С Харьковом там более-менее вопрос решен. Угрозы штурма или окружения нет на сегодняшний день. Единственный огромный минус – это то, что реактивные российские системы "Смерч", "Ураган" могут доставать практически с территории России. Особенно "Смерч" система и система "Торнадо", - сказал Жданов.