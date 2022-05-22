Жешув стал первым "городом-спасителем" Украины – Зеленский

Польский город Жешув получил почетное звание "города-спасителя" от президента Украины Владимира Зеленского. Такой статус Жешуву был присвоен за неоценимую помощь украинцам, которые были вынуждены выехать из страны из-за войны. Об этом Зеленский рассказал, выступая в Верховной Раде вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой.
"Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание "город-спаситель" для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выскажу большую благодарность городу Жешуву – первому городу -спасителю", – сказал президент Зеленский.
Роль Жешува для Украины
Польский Жешув, как и много других польских городов, принял большое количество временно перемещенных лиц из Украины. В Польше, по данным ООН, находятся уже более трех миллионов наших сограждан. Жешув стал важным хабом не только для гуманитарной помощи нашей стране, но и принял на себя важные политические функции. Например – именно в Жешув прилетал президент США Джо Байден, где общался с украинскими переселенцами. Также в Жешув временно переезжало диппредставительство Европейского Союза в Украине.
История Жешува
Жешув (Ряшев) — город на юго-востоке Польши, административный центр Подкарпатского воеводства. Расположен на реке Вислок (приток Сана). Город на правах повята, то есть исполнительную власть в нем возглавляет президент города. Является крупным железнодорожным узлом.
Город существовал в княжеские времена, как пограничный торгово-ремесленный город Перемышльской земли. По мнению историков, Жешув существовал с XI века, но вопрос, кем он был основан, до сих пор вызывает споры. Польские исследователи утверждают, что земли между Сяном и Вислоком первоначально принадлежали Пястовской Польше, затем были завоеваны Русью и, наконец, вернулись под власть польской короны. Жешув — первый город Руси, получивший магдебургское право.
Существует три версии происхождения названия города:
- Согласно первой, название имеет славянскую этимологию. Польские исследователи связывают ее с польским rzesza ("большое количество людей") или с формой имени Rzech, "Жех", Rzesz ("Жеш"), являющимся уменьшительными формами от Rzetysław ("Ретислав")
- Согласно второй версии город заложен немецкими колонистами, а Rzeszów является адаптацией к нему. Reichshoff ("барский двор", "двор Райха").
- Третья версия тоже выводит название из немецкого языка: источники указывают, что в немецком языке в описании расположения города в магдебургском праве в XIV в. город записывали как Resche.
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