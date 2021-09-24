Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 💪 Усик vs Джошуа: битва року ❌ Відставка Разумкова
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Дніпропетровська

10 хвилин кричала на дитину: у Кривому Розі учениця потрапила в лікарню через вчителя

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
24 вересня, 13:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Усі вчителі в школі знають про хворобу дівчинки, але директора школи це не зупинило. Школярку екстрено відвезли на "швидкій"
У Кривому Розі школярка потрапила до лікарні
У Кривому Розі школярка потрапила до лікарні / Фото: Колаж: Сьогодні

У Кривому Розі директор школи накричала на ученицю через те, що дівчинка запізнилася на урок. У результаті 8-класницю з підвищеним тиском 140 на 90 зі школи забрали медики швидкої допомоги.

Про це розповів місцевий активіст Юрій Понькін.

Реклама

Читайте також:

Кричала на дитину, хоча знала про хворобу

За словами Понькіна, ситуація сталася у школі Кривого Рогу № 48. Учениця 8 класу запізнилася у школу через проблеми з транспортом. Тоді урок проводила директор школи Ольга Лузан.

Директор 10 хвилин кричала на школярку, після чого на перерві у дівчинки почався сильний тремор. Класний керівник відвела дитину до лікаря.

Реклама

Виявилося, що через конфлікт у дівчинки піднявся артеріальний тиск до 140/90. Шкільна лікарка дала дівчинці таблетку, але ліки не подіяли. У школу викликали "швидку" і дитину екстрено госпіталізували.

Активіст додав, що всі вчителі школи знають про хронічні захворювання школярки, але це не зупинило директора, щоб насварити дівчину.

Директор має репутацію тирана

За словами Понькіна, колеги говорять, що у керівниці вибуховий характер і хамські манери. У коментарях під публікацією батьки інших школярів підтвердили це і зазначили, що директор дійсно має репутацію тирана і скандальної людини.

Реклама

Діти часто записують на аудіо крики і хамство на уроках, але батьки не можуть нічого з цим зробити.

Чим ще відома школа №48 у Кривому Розі

Як повідомив Понькін, школа № 48 неодноразово фігурувала в репортажах, оскільки там у дворі не прибирають бур'яни, а спортзал не можуть відремонтувати вже 7 років.

Активіст додав, що під час зйомок сюжету директор навіть накинулася з кулаками на журналістів.

Булінг в Україні

Згідно дослідженню ЮНІСЕФ:

  • 67% дітей в Україні віком від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу;
  • 24% дітей стали жертвами булінгу;
  • 48% дітей нікому не розповідали про випадки булінгу;
  • 44% школярів були спостерігачами булінгу, але ігнорували його, тому що їм було страшно за себе;
  • більшість дітей булять за те, що вони виглядають, говорять, думають не так, як інші діти.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

24 вересня 1991. 🇺🇦24 вересня 1991 Візит голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука до Канади завершено...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

41 319

захворіло за тиждень в Україні

+50%

Вакцинація
Станом на 23 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 355 959
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 624 026
Всього введених доз 11 979 985
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.53

Євро (€)

31.08

Російський рубль (₽)

0.36

Комаровський в темі
Чи можна заразитися COVID-19 після щеплення
Запитай у лікаря
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Ніколь Кідман для американського Harper's Bazaar
На замітку
Де зігрітися восени
Бути в курсі
ТОП-5 фавориток редакції
"Міс Україна-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осінь у великому місті
Головні концерти жовтня
Хочу співати і танцювати
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти