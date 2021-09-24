10 минут кричала на ребенка: в Кривом Роге ученица попала в больницу из-за учителя

Все учителя в школе знают о болезнях девочки, но директора школы это не остановило. Школьницу экстренно увезли на "скорой"

В Кривом Роге школьница попала в больницу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге директор школы накричала на ученицу из-за того, что девочка опоздала на урок. В результате восьмиклассницу с повышенным давлением 140 на 90 из школы забрали медики скорой помощи.

Об этом рассказал местный активист Юрий Понькин.

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Кричала на ребенка, хотя знала о болезни

По словам Понькина, ситуация произошла в школе Кривого Рога № 48. Ученица 8-го класса опоздала в школу из-за проблем с транспортом. Тогда урок проводила директор школы Ольга Лузан.

Директор 10 минут кричала на школьницу, после чего на перемене у девочки начался сильный тремор. Классный руководитель отвела ребенка к медику.

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Оказалось, что из-за конфликта у девочки поднялось артериальное давление 140/90. Школьная врач дала девочке таблетку, но лекарства не подействовали. В школу вызвали "скорую" и ребенка экстренно госпитализировали.

Активист добавил, что все учителя школы знают о хронических заболеваниях школьницы, но это не остановило директора, чтобы отругать девушку.

Директор имеет репутацию тирана

По словам Понькина, коллеги говорят, что у руководительницы взрывной характер и хамские манеры. В комментариях под публикацией родители других школьников подтвердили это и отметили, что директор действительно имеет репутацию тирана и скандального человека.

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Дети часто записывают на аудио крики и хамство на уроках, но родители не могут ничего с этим сделать.

Чем еще известна школа №48 в Кривом Роге

Как сообщил Понькин, школа № 48 неоднократно фигурировала в репортажах, поскольку там во дворе не убирают сорняки, а спортзал не могут отремонтировать уже семь лет.

Активист добавил, что во время съемок сюжета директор даже набросилась с кулаками на журналистов.

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