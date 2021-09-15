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Хотів виділитися і знімав відео в соцмережі: що відомо про загиблого підлітка на Дніпропетровщині

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
15 вересня, 15:22
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Знайомі та рідні добре відгукуються про померлого хлопчика: кажуть, що був дуже активним, у ліцеї завжди хотів у всьому брати участь
Рідні та знайомі підлітка не вірять, що хлопець міг надихатися газом без причини. Колаж "Сьогодні"
Рідні та знайомі підлітка не вірять, що хлопець міг надихатися газом без причини. Колаж "Сьогодні"

У Дніпропетровській області 15-річний Микола, який раптово помер 13 вересня, надихався газу з балона для заправки запальничок. Він почав вдихати газ, щоб зняти відео для TikTok. У той день разом з юнаком була його 14-річна дівчина і друзі.

"Сьогодні" з'ясовували подробиці інциденту.

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Як сталася трагедія?

Балон з газом придбала в магазині 14-річна дівчина Миколи. Працівниця магазину знала, що газові балони дітям не можна продавати. Однак дівчинка сказала, що вона вже доросла. Найімовірніше, це був ізобутан.

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Після цього Микола з другом пішли до городу на околиці міста. Після першого вдиху хлопець впав без ознак життя. Підлітки одразу покликали на допомогу, але врятувати Миколу не встигли, він помер за лічені хвилини.

Поліція кваліфікувала подію як нещасний випадок.

Любив виділятися і був активним

Правоохоронці розповіли, що загиблий не мав проблем з законом і був з хорошої сім'ї.

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"Це гарний хлопець, однак поводив себе він досить зухвало, можливо, намагався в такий спосіб якось продемонструвати свої здібності" , – сказала прессекретар поліції області Анна Старчевська.

Як повідомляє ТСН, у гірничому ліцеї, куди хлопчик недавно вступив на навчання на зварника, розповіли, що хлопець завжди намагався якось виділитися. Однак це було його перевагою: він у всьому хотів брати участь.

Бабуся хлопця зазначила, що досі не може повірити в те, що трапилося. Вона бачила Миколу напередодні і тоді нічого не віщувало біди. Жінка підкреслила, що не вірить, що він міг просто так надихатися газом.

Яка причина загибелі?

Поки причину смерті хлопця встановлюють. Зараз судмедексперти намагаються встановити, який саме газ вдихав підліток. Це допоможе сказати, чому настала миттєва смерть.

Лікарі обласного токсикологічного центру після трагедії зазначили, що переважно трапляється асфіксійне удушення через брак кисню. Хлопець міг вдихнути пропан, бутан і велику кількість інших сумішей.

Екстрим – нова тенденція у світі

Після появи інтернету і соцмереж усе більше молодих людей у всьому світі йдуть на небезпечні експерименти. Деякі блогери навіть ризикують життям, щоб стати популярними в соцмережах. Але не завжди це закінчується благополучно.

Для подібних випадків створили і премію Дарвіна, яка щорічно присуджується особам, які найбільш дурним способом померли або втратили здатність мати дітей.

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