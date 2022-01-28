Кровавая бойня в Днепре. В воинской части, где служил стрелок, начали обыски

Правоохранители расследуют дело о расстреле солдатов в Днепре – в воинскую часть уже пришли с обысками

В Днепре обыскивают воинскую часть, где служил Артемий Рябчук / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в воинской части Нацгвардии, где служил солдат Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на Южмаше. Копы пытаются выяснить, что могло стать предпосылкой или причиной трагедии.

Об этом сообщили на сайте ГБР.

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Сейчас работники бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов этого подразделения. Такие проверки помогут всесторонне расследовать уголовное производство.

Фото: ГБР

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