На очах у людей: у Дніпрі з вікна лікарні вистрибнув пацієнт

У 4-й міській лікарні Дніпра з вікна 7 поверху вистрибнув пацієнт.Чоловік залишився живим.
Про це пише сайт "Наше місто".
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Пацієнт отримав численні переломи та травми. Зараз у лікарні чекають поліцію, яка буде розбиратися в тому, що сталося
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Як повідомили у медзакладі сайту "Сегодня", вистрибнув чоловік у присутності інших пацієнтів.
"Відомо, що він стояв на психіатричному обліку. Пацієнт вижив і перебуває у реанімації", – повідомила речник патрульної поліції Дніпра Людмила Копиленко.
Не перший випадок
На жаль, це далеко не перший такий випадок у лікарнях Дніпра та України. Особливо спроби самогубства почастішали під час пандемії коронавірусу.
Експерти пов'язують таку тенденцію з тим, що хвороба негативно впливає на психіку пацієнтів, сильно підвищується тривожність, депресивні настрої.
Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе
за даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.
2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а 2016-го цей показник зменшився до 18,5. Але попри це Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.
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