На очах у людей: у Дніпрі з вікна лікарні вистрибнув пацієнт

Чоловік перебуває у реанімації з численними травмами

Постраждалий стояв на психіатричному обліку / Колаж "Сьогодні"

У 4-й міській лікарні Дніпра з вікна 7 поверху вистрибнув пацієнт.Чоловік залишився живим.

Про це пише сайт "Наше місто".

Деталі

Пацієнт отримав численні переломи та травми. Зараз у лікарні чекають поліцію, яка буде розбиратися в тому, що сталося

Як повідомили у медзакладі сайту "Сегодня", вистрибнув чоловік у присутності інших пацієнтів.

"Відомо, що він стояв на психіатричному обліку. Пацієнт вижив і перебуває у реанімації", – повідомила речник патрульної поліції Дніпра Людмила Копиленко.

Не перший випадок

На жаль, це далеко не перший такий випадок у лікарнях Дніпра та України. Особливо спроби самогубства почастішали під час пандемії коронавірусу.

Експерти пов'язують таку тенденцію з тим, що хвороба негативно впливає на психіку пацієнтів, сильно підвищується тривожність, депресивні настрої.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

за даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

2000 року в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а 2016-го цей показник зменшився до 18,5. Але попри це Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

Раніше ми писали: