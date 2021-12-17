На глазах у людей: в Днепре из окна больницы выпрыгнул пациент

В 4-й городской больнице Днепра из окна 7-го этажа выпрыгнул пациент. Мужчина остался жив.
Об этом пишет сайт "Наш город".
Подробности
Пациент получил многочисленные переломы и травмы. Сейчас в больнице ждут полицию, которая будет разбираться в произошедшем.
Далее по теме
Как сообщили в медучереждении сайту "Сегодня", выпрыгнул мужчина присутствии других пациентов.
"Известно, что он стоял на психиатрическом учете. Пациент выжил и находится в реанимации", – сообщила спикер патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко.
Не первый случай
К сожалению, это далеко не первый подобный случай в больницах Днепра и Украины. Особенно попытки самоубийства участились во время пандемии коронавируса.
Эксперты связывают такую тенденцию с тем, что болезнь отрицательно отражается на психике пациентов, сильно повышается тревожность, депрессивные настроения.
Каждые 40 секунд один человек убивает себя
По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.
В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.
Ранее мы писали:
В Киеве 8-летний мальчик сорвался с 21-го этажа.
13-летняя школьница выпрыгнула из окна многоэтажного жилого дома.
В Умани 11-летняя школьница выпрыгнула с восьмого этажа многоэтажки. В полиции подозревают, что ребенка довели до самоубийства.
- В Одесской области нашли повешенным полицейского. По предварительным данным, мужчина покончил с собой в собственном сарае.