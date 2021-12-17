На глазах у людей: в Днепре из окна больницы выпрыгнул пациент

Мужчина находится в реанимации с многочисленными травмами

Пострадавший стоял на психиатрическом учете / Коллаж "Сегодня"

В 4-й городской больнице Днепра из окна 7-го этажа выпрыгнул пациент. Мужчина остался жив.

Об этом пишет сайт "Наш город".

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Пациент получил многочисленные переломы и травмы. Сейчас в больнице ждут полицию, которая будет разбираться в произошедшем.

Как сообщили в медучереждении сайту "Сегодня", выпрыгнул мужчина присутствии других пациентов.

"Известно, что он стоял на психиатрическом учете. Пациент выжил и находится в реанимации", – сообщила спикер патрульной полиции Днепра Людмила Копыленко.

Не первый случай

К сожалению, это далеко не первый подобный случай в больницах Днепра и Украины. Особенно попытки самоубийства участились во время пандемии коронавируса.

Эксперты связывают такую ​​тенденцию с тем, что болезнь отрицательно отражается на психике пациентов, сильно повышается тревожность, депрессивные настроения.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а в 2016-м этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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