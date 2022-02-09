Під Дніпром чоловік підірвався на гранаті. Ми дізналися причини

За попередньою інформацією, загиблий не воював у зоні ООС, а гранату знайшов

На Дніпропетровщині прогримів вибух гранати. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Дерезувате Синельниківського району Дніпропетровської області пролунав вибух. Як з'ясувалося, чоловік підірвав себе на гранаті.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Подробиці трагедії

На вулиці Лермонтова 64-річний чоловік підірвав себе на гранаті РГД-5.

Причиною, вірогідно, стало те, що чоловік хворів на рак горла. Потерпілий помер у лікарні.

Що кажуть у поліції?

Поліція Дніпропетровської області підтвердила факт смерті чоловіка від вибуху гранати у Дерезуватому.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею "Вбивство" з позначкою "Самовбивство", – повідомила нам співробітниця ГУ НП у Дніпропетровській області Ольга Кузнєцова. – Йдеться про чоловіка 1957 року народження. Крім нього, ніхто не постраждав".

Своєю чергою в Іларіонівській територіальній громаді, куди входить село Дерезувате, припустили, що чоловік хворів на онкологію – рак горла.

"Поки що лише чули про це", – уточнили в ОТГ.

Відомо, що чоловік кілька років тому розлучився з дружиною. Крім того, кажуть про його онкозахворювання. Багато хто вважає, що чоловік з ких причин, як кажуть, пустився берега.

"У день вибуху в його будинку був сусід, який допоміг винести сміття. У цей момент у будинку прогримів вибух", – розповіли в Іларіонівській ОТГ, коментуючи смерть місцевого жителя від вибуху гранати.

За попередньою інформацією, чоловік не воював у зоні ООС, а гранату знайшов.

На Прикарпатті ветеран АТО підірвався на гранаті – він помер на місці

У Калуші Івано-Франківської області у квартирі п'ятиповерхівки вибухнула граната. Внаслідок цього загинув чоловік.

Інцидент стався 31 серпня 2021 року. До правоохоронців зателефонував 91-річний чоловік та заявив, що у квартирі він виявив свого сина з тілесними ушкодженнями. На місце виїхали слідчі, вибухотехніки та криміналісти.

Попередньо встановлено, що мешканці будинку близько 16:00 почули звук, схожий на вибух, але не зорієнтувалися, де він пролунав. У квартирі копи знайшли тіло 51-річного чоловіка, який помер від травм.

На місці вилучили залишки вибухового пристрою, їх передали на експертизу. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Сайт "Вікна" уточнив, що загиблий – ветеран АТО, боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Анатолій Новичонок.

Знайомі військового кажуть, що це радше нещасний випадок, ніж самогубство.

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