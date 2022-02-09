Под Днепром мужчина подорвался на гранате. Мы узнали причины

По предварительной информации, погибший не воевал в зоне ООС, а гранату нашел

В Днепропетровской области прогремел взрыв гранаты. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Дерезоватое Синельниковского района Днепропетровской области прогремел взрыв. Как выяснилось, мужчина подорвал себя на гранате.

Об этом сообщает "Сегодня"

Подробности трагедии

На улице Лермонтова 64-летний мужчина подорвал себя на гранате РГД-5.

Причиной стало то, что мужчина болел раком горла. В результате пострадавший скончался в больнице.

Что говорят в полиции?

Полиция Днепропетровской области подтвердила факт смерти мужчины от взрыва гранаты в селе Дерезоватое.

"Открыто уголовное производство по статье "Убийство" с пометкой "Самоубийство", – сообщила нам сотрудник ГУНП в Днепропетровской области Ольга Кузнецова. – Речь идет о мужчине 1957 года рождения (65 лет – Авт.). Кроме него никто не пострадал".

В свою очередь, в Илларионовской территориальной общине, куда входит село Дерезоватое, не исключили, что мужчина болел онкологией – раком горла.

"Пока лишь слышали об этом", – уточнили в ОТГ.

Также нам стало известно, что этот мужчина несколько лет назад развелся с женой. Кроме того, ходят слухи о его онкозаболевании. Многие считают, что мужчина по ряду причин, как говорится, пошел по наклонной.

"В день взрыва в его доме был сосед, который помог вынести мусор. В этот момент в доме прогремел взрыв", – рассказали нам в Илларионовской ОТГ, комментируя смерть местного жителя от взрыва гранаты.

По предварительной информации, мужчина не воевал в зоне ООС, а гранату нашел.

На Прикарпатье ветеран АТО подорвался на гранате – он скончался на месте

В Калуше Ивано-Франковской области в квартире пятиэтажки взорвалась граната. В результате погиб мужчина.

Отмечается, что инцидент случился 31 августа 2021 года. К правоохранителям позвонил 91-летний мужчина и заявил, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями. На место выехали следователи, взрывотехники и криминалисты.

Предварительно установлено, что жильцы дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал. В квартире копы обнаружили тело 51-летнего мужчины, который скончался от травм.

На месте изъяли остатки взрывного устройства, их направят на проведение экспертизы. Следователи начали уголовное производство.

Сайт "Викна" уточнил, что погибший – ветеран АТО, боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Анатолий Новичонок.

Знакомые военного говорят, что это скорее несчастный случай, чем самоубийство.

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